国际在线专稿：8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。国际社会高度聚焦此次事件，多家外媒发表报道，重申对一个中国原则的支持，谴责美国“粗暴干涉中国内政”，称“背信弃义已是美国惯例”。

伊朗《德黑兰时报》网站报道截图

伊朗《德黑兰时报》网站8月2日报道称，伊朗外交部谴责美国国会众议长南希·佩洛西窜访中国台湾地区，指出这一行径侵犯了中国主权和领土完整，违反了《联合国宪章》。报道援引伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼（Nasser Kanaani）对此事的评论称：“尊重世界各国主权和领土完整是伊朗伊斯兰共和国对外政策中一贯的原则，在此框架下，支持一个中国政策毋庸置疑。”

报道称，卡纳尼认为，近期美国干涉中国内政、侵犯中国领土主权完整的挑衅行为是美国干预世界其他国家和地区事务的又一例证，只会导致全球不稳定性增加和紧张局势升级。他还强调，推行单边主义、违反国际法、违背公开承诺已成为美国外交政策的惯例。

黎巴嫩新闻媒体Al-Mayadeen报道截图

黎巴嫩新闻媒体Al-Mayadeen 8月2日发布题为《叙利亚外交部：叙利亚认可一个中国原则》的报道称，叙利亚强烈谴责美国粗暴干涉中国内政的挑衅行径。叙利亚外交部强调，叙利亚恪守一个中国原则，全力支持中国反对佩洛西窜访台湾的立场。报道指出，不论是针对台湾、香港还是新疆问题，叙利亚都充分支持中国反对外国干涉内政所做出的努力和一个中国原则立场。报道称，叙利亚外交部支持中国采取适当措施以维护其主权独立和领土完整等不容置辩的权利。

英国路透社报道截图

英国路透社8月3日援引朝鲜中央通讯社的报道称，朝鲜外务省批评佩洛西窜访台湾这一行径，指责美国“鲁莽”干涉了中国内政。朝鲜外务省发言人称，他们“强烈谴责”任何外部势力干涉台湾问题，并将“全力支持”中国。

古巴拉美社报道截图

古巴拉美社8月2日报道称，尼加拉瓜政府强烈谴责美国众议院议长佩洛西窜访中国台湾地区。尼加拉瓜外交部发布声明，强烈谴责美帝国主义对中国政府和人民的挑衅行为，并要求美国立即停止这一行为。

报道称，尼加拉瓜坚决反对美帝国主义对中国采取的敌对行动，并指出平等尊重、团结合作是中国践行的秩序观。尼加拉瓜外交部的声明强调，“我们重申，一个国家的内政对所有人来说都应该是神圣的。”

西班牙埃菲社8月2日发布报道称，委内瑞拉政府谴责佩洛西窜访中国台湾地区，并认为佩洛西的行为是美国对中国的挑衅。报道指出，委内瑞拉外交部在其官方推特账号上写道，“这（佩洛西窜访台湾）是对中国主权与领土完整的挑衅和威胁，委内瑞拉承认一个中国原则，并要求美国尊重中国主权。”

埃菲社另一篇报道称，古巴对台海局势表示关切，并重申对一个中国原则的坚定支持。古巴外交部反对任何损害中国领土完整和主权的行动，并谴责美国干涉中国内政。

哥斯达黎加人民先锋党官网发表了哥斯达黎加人民先锋党总书记温贝托·巴尔加斯·卡沃内利撰写的题为《哥斯达黎加人民先锋党支持中国捍卫其领土完整》的署名文章。

文章称，哥斯达黎加共产党人支持一个中国原则，中国领土主权完整不可分割。文章指出，中国共产党正在为使国家主权得到尊重而奋斗，也在为世界各国人民在各自独特的政治、文化和社会方面获得应有的尊重而奋斗。

文章指出，美帝国主义公然恶意侵犯中国主权，佩洛西窜访中国台湾地区就是美国傲慢行为的明证，这终将成为美帝国主义的败笔，成为世界人民对抗美国单极霸权，寻求建设新世界的新动力。中国特色社会主义的发展目标和发展理念将启迪所有人，“虽然我们可能会遇到许多困难甚至是受到威胁，但是我们确信，各国人民的团结将带领我们走上胜利的道路。”

俄罗斯塔斯社报道截图

俄罗斯塔斯社当地时间2日报道，俄罗斯外交部声明，俄罗斯视佩洛西窜访台湾为公然挑衅。俄罗斯外交部强调，台湾问题纯属中国内政，中方有权在台湾问题上采取必要措施，维护国家主权和领土完整。俄罗斯外交部表示，俄方原则立场是一贯的，即（世界上）只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国（领土）不可分割的一部分。

南非《独立报》网站报道截图

8月2日，南非《独立报》网站发表评论文章，强调美国应信守承诺，遵从1943年中美英三国《开罗宣言》所作规定：日本窃取的领土，包括台湾在内，尽数归还中国。文章称，“包含南非在内的世界大多数国家都承认台湾是中国领土不可分割的一部分，中国的领土主权完整应当受到尊重”。报道指出，美国对台的举措违背了当初的宣言，国际社会必须追究任何企图扭曲《开罗宣言》的行为。中美作为两个大国，在维护世界和平问题上受到国际社会的广泛期待。文章最后写道，美国应当信守承诺，向世界证明自己是一个值得信赖的国家，这一点很重要。

美国《纽约时报》杂志网站8月2日报道称，本周一在佩洛西本人的家乡城市旧金山爆发了示威游行。来自该市华裔社区、反战团体及多个非盈利组织的成员聚集在佩洛西家乡选区，抗议其窜访台湾的决定，认为这可能挑起与中国之间的战争。参与抗议活动的一位旧金山退休法官朱莉·唐（Julie Tang）称佩洛西的行为令人震惊，显然对美国、对全世界都毫无益处，是鲁莽的、不理智的，“我一直是一位（美国）民主党员，也曾为佩洛西的竞选捐资。可现在我需要重新考虑自己的立场，佩洛西女士的行为仿佛一个帝国主义者”。（史赫奕 黄蓉 吕倩媛 王鲁平）

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