在今天（3日）举行的外交部例行记者会上，有记者问：我们注意到，联合国秘书长发言人杜加里克在被问及对美国众议长佩洛西访台的回应时表示，联合国的政策是：指导我们的是联合国大会1971年做出的有关一个中国的2758号决议。同时我们也看到有许多国家和美国一些有识之士也发声支持中国，其中就包括美国知名新闻人弗里德曼，他谴责佩洛西访台计划无比鲁莽、不负责任，台湾不会因为这种纯粹象征意义的访问而变得更加安全或者更加繁荣，还可能因此招致许多恶果。中方对此有何评论？

发言人华春莹表示，佩洛西窜台事件发生后，短短不到一天时间里，上百个国家和国际组织的不同级别、不同背景的人通过多种方式纷纷发声，谴责佩洛西的错误、愚蠢和疯狂举动，表示坚持一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整的正当举动。这些正义声音让我们感动。

我仅举几例，俄罗斯总统新闻秘书、俄罗斯外交部发言人、俄罗斯外交部声明、俄联邦安全会议副主席、俄联邦委员会副主席都明确表示，俄方坚定奉行一个中国原则，反对任何形式的“台独”，支持中方有权在台湾问题上采取一切必要措施捍卫本国主权和领土完整。白俄罗斯外交部发表声明，表示佩洛西窜访台湾是美方不负责任的顽固之举，完全理解中方对美国干涉中国内政并导致台海局势升级的关切，支持中方为实现国家统一所采取的一系列措施。朝鲜外务省发言人表示，美方干涉内政行为是无耻的，是蓄意的政治军事挑衅，是破坏地区和平与安全的祸根。台湾问题是中国内政，朝方强烈谴责任何外部势力干涉台湾问题，并完全支持中国政府坚决捍卫国家主权和领土完整的正义立场，美国阻碍中国实现发展壮大、完成统一事业的企图必遭坚决挫败。伊朗外交部发言人声明称，美方干涉中国内政，破坏中国主权和领土完整，佩洛西访台是美国干涉政策的又一例证，是美国外交政策一贯作风，只会进一步破坏地区和平稳定。叙利亚外交部声明称，叙利亚以最强烈的言辞谴责美方对中方前所未有的升级行动和挑衅政策，佩洛西窜访台湾不符合国际法，这一不负责任的行为反映出美国一直以来致力于扰乱地区和世界的和平稳定，严重危害世界的和平与安全。巴勒斯坦总统府声明称，呼吁停止任何违背一个中国原则的行径，强调中方有权捍卫自身的主权、安全和发展利益。尼加拉瓜外交部发表声明，坚决支持中国维护国家主权和领土完整，敦促美方停止对中国的挑衅行为。特里尼达和多巴哥外交部长公开重申坚持一个中国原则。老挝外交部声明，重申支持一个中国原则，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的企图，坚定支持中国实现和平统一。柬埔寨王室通过社交媒体称，只有一个中国，台湾是中国的一个省。联合国秘书长发言人强调，联合国坚持一个中国政策是1971年第26届联合国大会第2758号决议明确规定的。阿拉伯国家联盟首席助理秘书长办公室在阿盟官网发表声明，强调应遵守一个中国原则，反对违反联合国有关决议、破坏地区和平稳定的行为，阿盟支持中国主权和领土完整，坚定奉行一个中国原则。突尼斯主要政党在社交媒体上表示，任何外国无权干涉中国内政，佩洛西访台只会使美国形象进一步下滑，像美方这样靠掠夺他国财富发家致富的国家无法依靠公平竞争取胜，就试图搞背后偷袭等不光彩手段，作出违背诺言的不义之举也不足为怪。

此外，包括各国前政要在内的许多政府官员和各界人士也纷纷发声。比如，美国前驻华大使博卡斯称，佩洛西访台是一种挑衅，她接近“台独”界线是在玩火，触线就要付出代价。埃及、南非、马达加斯加、全非洲中国和平统一促进会以及德国《南德意志报》、瑞士《新苏黎世报》、沙特阿拉比亚电视台、拉通社、巴哈马等国媒体都发表了评论和报道，认为佩洛西的行动只会引发地区不稳，美国“不改变台海现状”的声明没有任何说服力，美方刻意挑衅，意图在中国家门口制造矛盾，阻碍中国发展，只会给当前因新冠疫情和乌克兰危机而动荡不安的国际形势火上浇油。乌兹别克斯坦“消息网”评论文章也认为，佩洛西的窜访是美国在经济衰退背景下为挽回颓势对中国采取的严重挑衅，非常不明智。台湾“联合新闻网”民调结果显示，超过三分之二的台湾民众不欢迎佩洛西窜台，认为此访只会破坏台海和平稳定。

华春莹指出，这么多的正义之声充分表明了国际社会对佩洛西窜访台湾的本质和意图看得清清楚楚。佩洛西窜访台湾就是一场丑陋的“真人秀”，丝毫无法改变台湾属于中国的历史和法理现实，完全无法阻挡中国实现完全统一的历史趋势，也根本无法撼动世界上181个国家承认和支持一个中国原则的大局。

（总台央视记者 赵晶 孔禄渊）

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