8月3日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问，关于佩洛西窜台美国政府官员进行狡辩，甚至倒打一耙。如白宫国家安全顾问沙利文称，中方试图将历史常态变成一场危机，是推动局势升级一方。美国白宫国安会战略沟通协调员称佩此访不违反美奉行的一个中国政策，请问中方对此有何评论？

华春莹表示，我觉得你概括的非常的准，美方官员是在竭力的狡辩，甚至倒打一耙，而且还在贼喊捉贼。它反映出来现在的美国政府缺乏诚信，缺乏历史知识，缺乏反思反省。中国有句古话，“人之患，在于不读史”，美国官员在台湾问题上真的应该好好地认真补一补课。

华春莹表示，中国政府和中国人民在台湾问题上的立场一以贯之，坚决维护国家领土主权，是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责，民意不可违，大势不可逆，任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整，实现国家统一和民族复兴的坚强决心，坚定意志和强大能力。

（总台央视记者 赵晶 孔禄渊）

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