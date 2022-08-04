人民网 阿尔达克 邓洁

阿拉木图市的尚斯书店内陈列着多部习近平著作的俄文和哈萨克文译本。尚斯书店供图

哈萨克斯坦阿拉木图市的尚斯书店内，一排时政类著作专架引来不少读者驻足，书架上陈列了多部中国国家主席习近平著作的俄文和哈萨克文译本。

尚斯书店的负责人杰恩斯告诉记者：“中国经济快速发展，社会长期保持稳定。作为一个伟大国家的领导人，习近平主席的治国理念是什么？这不仅是哈萨克斯坦学者关心的问题，也引起了很多普通读者的兴趣。”为此，书店也推出了一些相关解读著作的俄文和哈文版，如《习近平用典（第二辑）》、《学习关键词》、《习近平讲故事》和《习近平改革开放思想研究》。

阿拉木图市的尚斯书店。尚斯书店供图

尚斯书店是哈萨克斯坦第一家中国主题书店，于2019年年底开业，店内有俄语、哈语版及中哈双语的中国主题书籍700余种。书店运营方尚斯国际出版集团在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国都拥有独立出版机构和发行渠道，主要翻译出版中国主题类图书，内容涵盖经济、文化、艺术等多个领域。今年恰逢中哈建交30周年，尚斯国际出版集团计划翻译出版30本新书，包括李佩甫的《生命册》、路遥的《人生》以及多部中国文化艺术类书籍。

书店内较受欢迎的有儒家思想、孙子兵法等中国古代哲学类书籍，以及莫言、王蒙和李佩甫等在哈萨克斯坦知名度较高的当代名家名作。得益于哈萨克斯坦近年来的“汉语热”，汉语教材成为畅销书。近年来，哈萨克斯坦出现汉语学习低龄化的趋势。为此，书店计划细分汉语教辅类书籍的经营，在汉语等级考试类书目的基础上，增加面向幼儿和中小学生的中文教材。

尚斯书店内景。尚斯书店供图

谈及开店的初衷，杰恩斯说，博大精深的中国文化吸引了越来越多的“中国文化迷”，也难倒了不少外国人。他表示：“习近平是具有世界影响力的领袖，他在国际场合的发言中多次引用了中国古代诗词和历史典故。但受中外文化差异的影响，要想准确理解中国传统文化和古代哲学思想，对于外国人来说并非易事。我们希望通过翻译、出版习近平主席著作，帮助外国读者更好地理解中国领导人的治国思想，进而了解中国的发展之道。我们看到了这个庞大的市场需求，希望尚斯书店能成为加深两国人民相互了解的一座桥梁。”

尚斯书店工作人员十分重视与读者的互动，会不定期举办小型新书发布会和读者见面会。“我们经常在店内、阿拉木图市图书馆乃至各大高校组织中国文化主题活动，还组织了读者群，群成员可分享读书心得。如今，书店的读者群在不断壮大，已有一批忠实读者通过线上活动成为书友。”杰恩斯介绍说。

杰恩斯的大学时代是在西安度过的，他刚毕业时曾想过当一名汉语教师，也考虑过进入外贸行业，后来因自己出色的翻译水平，进入了图书出版业，并迅速成长为书店负责人。“尽管离开中国已经多年，但古都西安的魅力和中国人的热情留给我许多美好的回忆。直到现在，一想起西安，我就感到十分温暖。中国有句俗语叫‘百闻不如一见’，希望更多的哈萨克斯坦人能到中国走一走，看一看，感受中国的魅力。”

“中国还有很多知名作家和优秀作品在哈萨克斯坦鲜为人知。作为书店经营者和译者，把这些名家名作翻译介绍给哈萨克斯坦人，为中哈两国文化交流做些事情，这是我们的愿望，也是我们的责任。” 杰恩斯真诚地说。

(责编：崔译戈、杨牧)