第二届中国国际消费品博览会日前在海口完美收官，效果远超预期。

参展消费精品品牌逾2800个，数百场论坛活动成功举办，总进场观众超28万人次，累计达成意向成交额超百亿元……一个个数字，彰显本届消博会的累累硕果。菲律宾《马尼拉时报》评论称，在第二届中国国际消费品博览会上，中国市场对国际企业的吸引力再次彰显。

消博会刚落幕，第五届进博会倒计时不足百日。最新数据显示，270多家世界500强和行业龙头企业已经签约第五届进博会，企业展签约面积达到规划面积的85%。进博会筹备的脚步不停，全球展商拥抱进博的热情不减。

一场接一场的中国盛会，为疫情下艰难复苏的世界经济带来一束束阳光。中国市场，仍然是全球投资者的稳定避风港。

中国商务部最新数据显示，今年上半年，中国实际使用外资金额7233.1亿元，同比增长17.4%；其中，高技术产业实际使用外资同比增长33.6%。中国贸促会近日发布的《2022年第二季度中国外资营商环境调研报告》显示，二季度，在参与调研的外资企业中有18.5%表示扩大了业务规模，比一季度增加2.1个百分点；72.5%表示维持业务规模，比一季度增加1.5个百分点；11.2%表示二季度增加在华投资。

在今年上半年超预期不利因素的影响下，这样的成绩单难能可贵，背后是外资对中国经济前景的信心。瑞银全球财富管理公司首席投资官马克对路透社表示，中国仍是他在亚洲的首选市场之一。投资银行高盛集团称，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但这未能从根本上改变外国投资者投资中国的决定。

中国在应对突发疫情和维护产业链和供应链稳定方面积累了越来越多成熟经验，随着下半年吸收外资积极因素不断增多，中国将继续成为全球跨国投资的“稳定器”。

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