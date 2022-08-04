2017年正式通车的蒙内铁路穿越内罗毕国家公园、察沃国家公园等野生动植物保护区。为减少对环境的影响，铁路在设计和建设过程中采取了一系列措施。

在调研野生动物生活习性和迁移路径的基础上，蒙内铁路全线共设置大型野生动物通道14个、桥梁79座。所有桥梁式动物通道净高均在6.5米以上，方便大象和长颈鹿等大型动物通行。线路两侧设置隔离栅栏，防止动物通过，减少动物与列车相撞几率。横跨内罗毕国家公园的特大桥安装声屏障，以降低列车通过时的噪音。为了尽量减少铁路对蒙巴萨红树林的影响，项目设计施工时采取了绕行红树林等多项保护措施。诸多措施都是中国工程建设尊重自然、顺应自然、保护自然的生动体现。

7月27日，在肯尼亚蒙巴萨红树林旁，一列货运列车行驶在蒙内铁路线上。新华社记者 董江辉 摄

7月28日，在肯尼亚察沃，一群斑马在行驶的列车附近吃草。新华社记者 董江辉 摄

7月28日，一列客运列车在肯尼亚察沃国家公园附近的蒙内铁路察沃河特大桥上行驶。新华社记者 董江辉 摄

几头水牛在肯尼亚内罗毕国家公园特大桥下吃草（2021年5月19日摄）。新华社记者 董江辉 摄

这是7月20日拍摄的装有声屏障的肯尼亚内罗毕国家公园特大桥。新华社发（非洲之星铁路运营公司供图）

7月27日，在肯尼亚蒙巴萨，一列货运列车行驶在蒙内铁路线上。新华社记者 董江辉 摄

在肯尼亚察沃国家公园附近，一匹斑马走向蒙内铁路野生动物通道（2017年2月22日摄）。新华社记者 孙瑞博 摄

记者：董江辉 孙瑞博

编辑：伍婧丹 邬惠我 牛晓雷 邹广萍

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