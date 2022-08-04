今年5月24日，美国得克萨斯州尤瓦尔迪的罗布小学发生了一起震惊美国的枪击案，造成19名学生和2名教师身亡。而现在仅仅过去两个多月的时间，拥枪组织的一场筹款活动却计划在尤瓦尔迪附近的城市举行，此举迅速激起了美国民众的反对。

美国媒体报道称，拥枪组织“全国步枪协会之友”计划在当地时间8月6日在得克萨斯州的洪多举行一场筹款活动，相关款项将用于支持美国全国步枪协会和射击运动。不过在当地时间8月1日，迫于大量的反对声音，洪多市议会叫停了这场活动。这些反对的声音不仅是出于对美国泛滥的枪支暴力问题的不满，还因为洪多距离发生21人遭枪击身亡惨剧的尤瓦尔迪仅有不到一小时的车程。

8月1日晚上，一位罗布小学枪击案受害者家属公开发声表示，这样的筹款活动对于尤瓦尔迪来说简直是“一记耳光”，她还在发言最后读出了21名受害者的姓名与年龄。另一位在枪击中失去两位亲人的受害者家属称筹款活动为对自己的“侮辱”。

反枪支暴力人士：（筹款活动）是有意的，是（拥枪组织）刻意激怒我们，这是拥枪组织第一次试图在洪多公开挑衅我们，跟我们说，他们就在路那边公开筹款。

尤瓦尔迪居民：对我们来说，拥枪组织在洪多举行筹款活动，这样的活动本就不该举行，就算筹款不在我们的社区举行，我们也不可能无视这样的不尊重行为。

据了解，拥枪组织本来还计划利用这次筹款活动来推销AR-15步枪。该型步枪曾在包括罗布小学枪击案在内的许多大规模枪击案中作为凶器出现，夺走大量美国人的生命，为无数美国人留下了不可抹灭的创伤，甚至有不少枪支暴力问题的受害者及其家属深受创伤后应激障碍的困扰。

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