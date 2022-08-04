美国联邦储备委员会日前宣布加息75个基点，这是美联储今年以来第四次加息，堪称上世纪80年代初以来最大幅度的集中加息。美媒分析指出，美联储激进加息或危及全球经济。

美联储一石激起千层浪

美国《外交政策》杂志网站7月28日报道称，为应对通货膨胀，美联储连续两次加息75个基点。此举意在让美国回归正轨，却也让全世界产生了连锁反应。

这些涟漪是否会演变为海啸取决于美联储的加息时机。若是在经济增长时期，美联储此举会对国际社会产生积极影响。然而，若在经济动荡时期，前景就不那么乐观了。此外，不同经济体所受影响大相径庭。对于发达经济体而言，无论经济形势如何，都不需要去为资金犯愁；而对于较贫穷的国家来说，往往难以承受相应的后果。

国际货币基金组织（IMF）在7月26日发布的最新一期《世界经济展望报告》中评估了发达经济体加息对新兴市场和发展中经济体的影响。“借贷成本增加、信贷流动下降、美元走强、经济增长放缓，将让更多国家陷入困境。”

斯里兰卡、孟加拉国等国家已经深受其害。美国智库全球发展中心高级研究员利利亚娜·罗哈斯·苏亚雷斯在接受《外交政策》采访时表示，其他国家很可能会成为下一批受害者，阿根廷、萨尔瓦多、埃及、突尼斯和土耳其已经出现示警信号。

苏亚雷斯指责美联储没有及早应对通胀问题。在她看来，若美联储及早采取行动，就不会陷入这种必须大幅加息的困境。

全世界都在为美国承担通胀后果

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）分析指出，美联储激进加息将从三个方面重创全球经济。

一是引发全球衰退。著名经济学家肯尼斯·罗格夫今年早些时候分析指出，美国的衰退，特别是反复加息引发的衰退，将抑制全球进口需求，并对金融市场造成严重破坏。

二是引发其他国家央行的连锁反应。荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基告诉CNBC，预计美联储的激进加息将对欧洲决策者产生影响。“这显然意味着，我们可能看到美元走强，欧元走弱……欧元走弱增加通胀压力，这实在令人担忧。”

三是引发利润衰退。法国兴业银行新兴市场和信贷研究主管居伊·斯蒂尔指出，除了全球经济衰退，投资者还应警惕利润衰退。

总而言之，美联储激进加息产生的负面溢出效应正在波及世界其他地区。美国利用美元优势地位，让世界其他地区分担通胀后果，为本国经济复苏不惜将他国拉入深渊。

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