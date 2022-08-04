8月2日22点43分左右，佩洛西乘坐的专机降落在了台北松山机场。从一开始的行程保密、不予置评，到连日来“挤牙膏”般不断造势，再到鬼鬼祟祟最终落地台北，佩洛西终究还是引爆了由她投掷到台海局势及中美关系上的这颗雷。

这些年，凡是能够给中美关系添乱生事的领域，这位美国第三号政治人物、总统第二顺位继承人，大多没缺席过，尤其是在台湾问题上。

今年4月，佩洛西就曾搞出一幕“访台”闹剧，先是通过媒体放风试探，又在临行前突然宣布感染新冠推迟计划。时隔3个多月，佩洛西最终还是上演了这场愚蠢又危险的闹剧。

这一次全世界都看得清清楚楚，明明白白。到底是谁在改变台海现状？是谁挑衅在先？是谁在破坏台海和平与稳定？随着这场闹剧大幕的拉开，也为全球观众揭开了美国“背信弃义”的真面目。

1979年，美方在中美建交公报中明确承诺，“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。”但此次佩洛西窜访台湾，严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报，是对中美关系政治基础的严重冲击，以及对中国主权和领土完整的严重侵犯，同时，将导致台海局势进一步升级，冲击亚太地区的和平与稳定。

多年来，美方嘴上不断强调坚持一个中国原则，却又在行动中不断提升美台实质关系和官方往来，企图“以台制华”。拜登在7月28日的中美元首通话中还在重申——美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”，结果却对众议长窜访台湾听之任之。什么叫“伪君子”“真小人”？美国是也！

这一点国际社会看得很清楚。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣指出，美方多次重申美国的一个中国政策不会改变，但一些政客就是企图挑战一个中国原则，突破政治底线，这表明美国一些人对政治承诺口是心非。

巴基斯坦国际法专家哈桑·阿斯拉姆·沙德称：“美方在涉台问题上说一套做一套，无法取信于人。由佩洛西窜访产生的一切问题责任均在美方，一切后果均应由美方承担。”

美国《国会山报》报道，奥巴马政府时期的美国前驻华大使马克斯·鲍卡斯当地时间2日晚接受美媒采访时一再警告称，佩洛西的“访台”行程让美国更加接近于承认“台湾独立”，而这无异于“正在玩火”。

而这把火无论佩洛西怎么玩，烧伤的都只有台湾。这一点国际社会看得也很清楚。

美国《纽约时报》专栏作者托马斯·弗里德曼评价道，“这么做不会有任何好结果。台湾不会因为这种纯粹象征意义的访问而变得更加安全或者更加繁荣，还可能因此招致许多恶果”。

澳大利亚前总理保罗·基廷称，佩洛西此访无论基于任何理由都将会是愚蠢、危险且不必要的。如果对两岸形势判断错误或处理不当，将给台湾地区乃至全世界的安全、繁荣和秩序造成灾难性后果。

台湾民众看得更清楚。

8月1日下午，多个台湾民间团体就在所谓“美国在台协会”前抗议，台湾民众高喊“我们不欢迎你”的口号，并打出横幅。

事实证明，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。佩洛西窜访台湾改变不了台湾属于中国的历史与法理事实，也改变不了一个中国原则已成为国际社会普遍共识的事实，最重要的是，中国政府在台湾问题上不会有任何妥协的余地。

这一点，我想不光佩洛西要明白，台当局更要明白。

（国际在线评论员）

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