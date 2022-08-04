□ 高 乔

近期，美国又对中国新疆动作频频。美国国务院近日发布年度《人口贩运问题》报告，继续捏造新疆所谓“拘留营”“强迫劳动”谎言。此前，美国国务院向国会提交了“埃利·维塞尔种族灭绝和暴行预防法”2022年度报告，并出台美国历史上首份“预测、预防和应对暴行战略”，其中再次诬蔑中国在新疆犯下所谓“种族灭绝”和“反人类罪”，称新疆存在“强迫劳动”。

上述这些无中生有的说辞，国际社会听得耳朵都起茧子了。那么，美国为何还要不厌其烦地打“新疆牌”？说到底，还是出于其祸乱新疆、“以疆制华”的图谋。

近年来，美国在抹黑新疆这件事上手法日渐“娴熟”。无论是今年6月实施的《维吾尔强迫劳动预防法案》，还是4月发布的《国别人权报告》，或是2021年“抵制新疆棉”事件，美国通过颁布法案、发布报告，制定涉疆宣传策略，引导媒体散布涉疆负面信息，鼓动美国学术机构、智库、非政府组织炮制涉疆“研究报告”，打造了一条抹黑新疆的完整“生产链”。

美国在“强迫劳动”议题上大做文章，核心目的是以此为借口实施对华供应链“硬脱钩”，将新疆乃至中国排挤出全球产业链。美国此举不仅损害新疆的稳定发展，更是企图在新疆制造“强迫失业”“强迫返贫”，还逼迫数以千计依赖新疆原材料的全球企业为美国的胡作非为埋单。

美国频打“新疆牌”，蒙蔽不了国际社会有识之士。来自100多个国家的2000多位专家学者、记者、外交官、宗教界人士等近年参访新疆，目睹了新疆社会安定、经济发展、人民幸福的事实。在联合国人权理事会上，近百个国家一致支持中国政府的涉疆政策，反对以人权为借口干涉中国内政。

今年7月，来自五大洲13个国家的在华外国工商界代表团访问新疆，在乌鲁木齐、吐鲁番和伊犁多地亲身感受新疆社会稳定、经济发展、人民安居乐业的真实情况。“自己亲眼所见的新疆，才是唯一的、真实的新疆，而不是美西方媒体‘灰黑’滤镜下的新疆。”代表团成员、亚洲丝绸之路集团董事长皮埃尔·米罗什尼科夫的话，道出了解真实新疆的国际友人的普遍心声。

新疆的发展成就，新疆人民有切身体会，国际社会有目共睹。过去60多年来，新疆人口总量增长了4倍，维吾尔族人口总量从220万增长到约1200万，人均预期寿命从30岁提高到74.7岁。今年上半年，新疆外贸进出口总值915.1亿元，同比增长39.1%，高于全国增速29.7个百分点，创近10年来同期外贸数据新高。新疆实实在在的发展成果，是对美国造谣、抹黑最有力的驳斥。

说到“种族灭绝”，对印第安人实施大规模屠杀、强迫迁徙、文化灭绝的，正是美国。说到“强迫劳动”，每年从境外贩卖近10万人口从事强迫劳动的，也是美国。说到“反人类罪”，在中东等地造成数十万无辜民众丧生的，还是美国。浑身污点的美国，拿起镜子多照照自己吧！

(责编：贾文婷、崔越)