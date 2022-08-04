杜 珂

在推迟了近两年后，欧盟近日正式与阿尔巴尼亚和北马其顿开启入盟谈判。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟将审查两国法律与欧盟法律的一致性情况，在加入欧盟民事保护机制方面与阿尔巴尼亚加强合作，在北马其顿部署欧洲边境管理局，并扩大两国与欧盟间的经济联系。

扫清障碍

据报道，7月19日，欧盟与阿尔巴尼亚和北马其顿在比利时布鲁塞尔召开政府间会议商讨入盟事宜。会前，冯德莱恩、欧盟轮值主席国捷克总理菲亚拉、阿尔巴尼亚总理拉马和北马其顿总理科瓦切夫斯基举行了联合记者会。

新加坡《联合早报》报道，记者会上，冯德莱恩在向拉马和科瓦切夫斯基表示祝贺时称，此次入盟谈判是阿尔巴尼亚和北马其顿两国公民“期待已久和努力的结果”，加入欧盟将有助于促进两国同欧盟在投资、贸易、能源、交通等领域达成密切合作。

据悉，北马其顿和阿尔巴尼亚分别于2005年和2014年成为欧盟候选国。由于北马其顿与邻国保加利亚在语言、文化、历史和民族认同等方面存在分歧，且欧盟一度饱受英国“脱欧”的困扰，入盟谈判自2020年起陷入停滞。

6月底，法国总统马克龙在北约马德里峰会期间提出，北马其顿和保加利亚均应做出妥协，其中北马其顿应承诺修改宪法，承认其国内保加利亚少数族裔的存在并采取措施保护他们的权利等。7月16日，北马其顿议会投票批准法国方案，为开启入盟谈判扫清最后障碍。

借机笼络

专家认为，当前，除相关地区历史纠纷得以解决之外，地缘政治格局变幻莫测也促使北马其顿和阿尔巴尼亚两国的入盟进程实现重大阶段性突破。

“近年来，受英国‘脱欧’、俄乌冲突等因素影响，欧盟在制定自身发展战略及对外政策时，更强调地缘政治因素的重要性，对西巴尔干地区的重视程度日益加深。”中国社会科学院欧洲研究所副所长刘作奎在接受本报采访时表示，欧盟对此次入盟谈判的政治考量明显大于经济考量。

据外媒报道，6月23日，欧盟同西巴尔干六国围绕入盟事宜进行磋商的当天，欧洲理事会主席米歇尔在随后举行的欧盟峰会上宣布，欧盟正式授予乌克兰和摩尔多瓦“欧盟候选国”地位，并将格鲁吉亚列为潜在候选国。对此持有不同看法的科瓦切夫斯基表示，欧盟批准深陷分裂和战争困境的乌克兰为其候选国，“严重打击了自身在西巴尔干诸国心中的信誉”。

“欧盟此举无疑引发了西巴尔干半岛诸国的极度不满。”刘作奎分析称，除了北马其顿和阿尔巴尼亚之外，西巴尔干地区的波黑、黑山、塞尔维亚等国也已等待加入欧盟多年，但至今仍未获得正式成员国的资格。如今，欧盟希望通过与北马其顿、阿尔巴尼亚两国重启入盟谈判，一方面安抚西巴尔干国家的不满情绪，另一方面借机拉拢这些国家，助力欧盟进一步稳定东部的乌克兰局势。

存在变数

“欧盟再度启动与阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判，对欧盟以及欧洲一体化进程是一个关键契机。”刘作奎指出，被称为“欧洲火药桶”的巴尔干半岛历来受到欧盟重视，发生在上世纪末的南斯拉夫解体危机和科索沃战争等让欧盟意识到，该地区的动荡将对欧盟自身发展构成潜在威胁。阿尔巴尼亚和北马其顿是近年来最先进入入盟谈判阶段的西巴尔干国家，其谈判进程势必会引起其他有入盟意愿却未进入谈判阶段国家的密切关注，这不仅有利于重新树立各国对欧盟的信心，还将进一步巩固欧盟的地缘政治成果，推动建设欧洲统一大市场。

《联合早报》报道称，冯德莱恩近日在谈及启动两国入盟谈判时表示，阿尔巴尼亚和北马其顿在采用欧洲规范和标准的改革方面取得了巨大进展。但报道指出，即便如此，两国加入欧盟的过程仍可能需要数年时间。

“开启入盟谈判距离真正成为欧盟一员仍有很长的路要走。欧盟‘重大议案所有成员国一致同意’的一贯原则也将给两国入盟谈判的前景蒙上阴影。”刘作奎认为，欧盟在当下启动两国入盟谈判，其象征意义远大于实际意义。欧盟严格的入盟审查制度还将为两国入盟带来变数。

(责编：贾文婷、崔越)