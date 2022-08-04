本报记者 李嘉宝

近日，日本第二十六届参议院选举举行，日本修宪势力在参议院获得超过三分之二多数议席。图为选举当日东京一处投票点。

克里斯托弗·朱摄（新华社发）

据日本共同社报道，7月22日，日本政府在内阁会议上通过了由防卫大臣岸信夫提交的2022年《防卫白皮书》，阐述日本对过去一年周边安全环境变化的态度，对各种所谓“安全威胁”作出回应。新版白皮书在2021年版本基础上继续设置专门章节关注“中美竞争”，大量内容涉及中国国防政策、正常军力发展及中国内政问题。

日本新版《防卫白皮书》有哪些重点内容？其出台的国际国内背景有哪些？暴露出日本哪些政治军事诉求？将给亚太安全局势带来哪些影响？本报记者对话三位日本问题专家，进行深入解读。

受访专家：

中国人民大学国际关系学院副院长 黄大慧

中国社会科学院日本研究所研究员 吕耀东

中国社会科学院日本研究所研究员 孟晓旭

白皮书的主要内容有哪些？日本通过该文件表达了哪些观点？

据日本《每日新闻》报道，2022年《防卫白皮书》卷首语宣称，“中国（大陆）正在东海、南海试图单方面改变现状。针对台湾，摆出不排除使用武力的姿态”，并声称中国是“安全保障方面上的严重关切对象”。

孟晓旭：日本2022年《防卫白皮书》至少有以下几方面值得关注的内容：

一是大篇幅炒作“中国威胁论”。白皮书将中国定位为“安全保障方面的严重关切对象”，相关内容篇幅达到30多页。

二是对台海局势的关注度明显提升。在去年的白皮书中，日本首次将台湾地区安全与自身安全直接挂钩。今年，白皮书相关内容篇幅与去年相比增加了1倍，强调台海形势对“日本安全保障”的重要性，声称“要与盟国密切合作，紧密关注地区动向”等。

三是突出俄乌冲突带来的影响。白皮书将俄乌冲突单独设章。日本追随美国等西方国家的立场“谴责”俄罗斯，同时还别有用心地借乌克兰问题暗指台海问题。

四是关于日本宪法第9条，今年的白皮书删掉了去年有关“武力动用条件”的政府解释，这在一定程度上表明，日本在宪法解释上采取了一种模糊的、隐秘化的态度和处理方式。

五是增加提升“对敌基地反击能力”即远程打击能力相关内容，强调发展军工产业、军事科技的重要性。这表明日本正试图突破“专守防卫”原则，偏离和平路线，寻求军事上自我松绑。

吕耀东：在俄乌冲突背景下，日本2022年《防卫白皮书》阐述了对俄乌冲突的看法，基本立场与美国及北约保持高度一致。同时，白皮书宣称中国是“安全保障方面的严重关切对象”，抹黑中国国防政策、正常军力发展和正当海洋活动，极力渲染所谓“中国威胁”，并以相当多的篇幅关注台海局势，将台湾问题与所谓“日本安全”挂钩，对中国内政问题横加干涉。此外，白皮书谈及中美关系，渲染“印太地区”安全环境愈发险恶的紧张气氛，并将性质完全不同的乌克兰问题与台湾问题进行类比。尤其需要注意的是，白皮书还提及日本宪法第9条，提出要增强自卫队“对敌基地反击能力”，并强调要发展日本军工产业和军工技术等。

黄大慧：自2010年中国超过日本成为世界第二大经济体后，日本越来越把中国作为其主要战略竞争对手甚至是“假想敌”，“中国威胁论”在日本政坛甚嚣尘上。在这一背景下，日本历年《防卫白皮书》都格外关注中国军力发展，认为中国崛起就会“以力量改变现状”，从而造成“日本周边环境恶化”。在日本的逻辑中，日本需要发展自身军事力量以应对所谓“安全威胁”。

日本2022年《防卫白皮书》中有关“中国威胁论”和台海问题的内容不过是老调重弹。日本前首相安倍晋三曾提出所谓“台湾有事即日本有事”的谬论。其弟岸信夫即日本现任防务大臣在新版《防卫白皮书》中大谈台湾问题，妄称台湾是“日本极其重要的合作伙伴”、“台湾地区局势的稳定对日本至关重要”，与安倍晋三的观点一脉相承。

白皮书出台的背景是什么？日本有哪些诉求？

在2022年《防卫白皮书》中，日本提到大幅增加国防预算的可能性。分析人士指出，日本试图成为“正常国家”的野心正在不断膨胀。尤其在军事方面，日本企图循序渐进直至全面解除战败后的各种束缚。近日，日本修宪势力在国会参议院选举中获得多数，也说明这个国家“正在迈开极其危险的步伐”。

吕耀东：日本2022年《防卫白皮书》是岸田文雄政府公布的首份《防卫白皮书》，其出台有着特定的国际国内背景——

从国际层面看，俄乌冲突爆发后，日本加紧追随美国“印太战略”，密切配合美国及北约的表态和行动，还曾向乌克兰提供防弹背心、防寒服等军用物资。同时，日本积极谋求与北约成员国、“四国机制”成员国开展军事外交合作，多次参与联合军演，搅动地区局势。日本还拿中国说事，频频在台海、东海、南海等问题上插手挑衅，渲染日本面临的所谓“周边安全威胁”。从国内层面看，近年来日本在扩军修宪之路上狂奔，防卫预算连年创下新高。日本自民党还宣称，将在未来5年内让日本的国防预算达到GDP的2%，向北约标准看齐。白皮书出台之前，日本修宪势力在国会参议院获得超过2/3多数议席，突破修宪动议所需“门槛”，暴露出危险倾向。

日本当前的政治军事诉求十分明确——依托日美同盟关系，在俄乌冲突中明确站队，趁机继续谋求增强防卫力量，使日本成为一个政治军事大国。

孟晓旭：当前，美国加大对华战略博弈、加紧在亚太推行“印太战略”，极力推动其盟友在对华战略竞争中发挥作用，要求日本加强安全能力建立，以配合“印太战略”的推行和实施。由于日本一些人始终对中国崛起抱有敌视态度，乐于扮演美国“印太战略”马前卒的角色。在俄乌冲突爆发、美国将台湾问题作为对华博弈主要抓手的背景下，日本2022年《防卫白皮书》也在台海问题上指手画脚，强调提升日本威慑能力和防卫能力，加强日美合作等内容，并借乌克兰问题炒作台海问题。

从日本国内看，近年来，日本社会整体右倾化趋势日益加剧，右翼势力不断壮大，重走军国主义道路的野心日益膨胀，扩军修宪动作频频，试图挑战战后国际秩序。白皮书渲染“中国威胁”、炒作台湾问题，是岸田政府追求摆脱战后体制束缚、突破和平宪法限制、争取国内外舆论支持的一种手段。日本试图利用当前国际形势，尽快成为政治军事大国，以应对中国崛起，维持自身在地区乃至全球事务中的话语权。

黄大慧：日本2022年《防卫白皮书》渲染“中国威胁论”，很大程度上是为国内政治服务。日本一直试图在安全领域突破“专守防卫”原则及和平宪法的制约，使自己成为政治军事大国。为突破宪法设置的禁区，日本需要为自身军力发展寻找借口。在日本政客眼中，自身面临的所谓“外部安全威胁”就是这样一个“借口”。

俄乌冲突爆发后，日本上蹿下跳，追随美国“制裁”俄罗斯，高调参加北约峰会，还把俄乌冲突与东亚地区挂钩。同时，日本以日美同盟为基础，加强与北约国家及印澳等国的所谓“安全合作”，试图借助外部力量搞所谓“价值观联盟”，打压、遏制、围堵中国，为实现自身政治军事诉求创造条件。

当前，日本国内政治右倾化趋势明显，日本政坛及社会趋于保守化。最近，日本“修宪派”势力在国会中达到2/3多数，民间也有相当比例的人支持修宪。在此情况下，日本右翼势力加紧煽风点火，试图推动修宪迈出实质性步伐，因而更加卖力地炒作“外部威胁”。无论是此次出台的新版《防卫白皮书》，还是即将推出的新《国家安全保障战略》、新《防卫计划大纲》，都是上述逻辑的产物。

白皮书及日本相关动作将给亚太安全带来什么影响？

外界关注到，日本2022年《防卫白皮书》明确了日本所面临的“主要安全威胁”，分别来自中国、俄罗斯以及朝鲜。同时，日本连续18年在白皮书中主张日韩争议岛屿的主权，招致韩国方面强烈不满。日本《朝日新闻》发表社论指出，白皮书力陈强化日本的防卫力和日美同盟的重要性，但是，单纯依赖实力可能因互不信任引发军备竞赛，导致偶发性冲突升级，这同样令人担忧。

吕耀东：日本2022年《防卫白皮书》有一个章节专门谈及周边国家的防务政策，涉及中国、俄罗斯、韩国、朝鲜等地区多国。近年来，日本的周边外交搞得比较差。一方面，日本固守历史修正主义思想，在历史问题上大开倒车，严重伤害亚洲人民的感情；另一方面，日本极力渲染周边安全威胁，为自身扩军修宪、开展军事活动寻找借口。日本咄咄逼人的周边外交政策，严重威胁东亚乃至亚太地区和平稳定，给地区局势带来更多不确定性和不稳定性，已经引起地区国家的高度警惕。

孟晓旭：从日本近年一系列行动及新版《防卫白皮书》释放出的信号来看，日本是破坏亚太地区和平稳定的一大负面因素。一方面，日本在历史问题上的态度极不负责任，不仅不能正视、思考、反省自身侵略罪责，反而试图突破和平宪法的限制来发展军事力量，还借国际形势炒作国家间对抗，进一步加剧了地区形势的不稳定性，破坏了地区国家互信基础。另一方面，日本作为亚洲一员，本应为地区和平稳定发挥积极作用，却为一己私利极力配合美国推进制造割裂对抗的“印太战略”，并与北约国家加强军事互动，成为北约亚太化的一大推手，加剧了亚太地区的集团化，严重危害地区和平稳定。

黄大慧：最近10多年，日本的周边外交政策基本呈现出“远交近攻”的特点。日本与中国、俄罗斯、朝鲜等周边国家关系都不好，与韩国在领土争端、历史问题等方面也龃龉不断。相反，在所谓“价值观外交”理念的指引下，日本与远离亚洲的美国等北约国家越走越近。日本在不能正视并反省自己的侵略历史的情况下，还偏离“和平国家”发展轨道，谋求成为“能战国家”。对亚洲国家来说，日本此举无疑将加剧地区军备竞赛和紧张形势，给国家间关系的健康发展、地区安全环境的稳定制造更多障碍和不确定性。

(责编：贾文婷、崔越)