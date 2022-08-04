■ 严 瑜

8月1日至26日，《不扩散核武器条约》第十次审议大会在纽约联合国总部以实体方式举行。在世界百年变局和世纪疫情交织叠加、世界进入新的动荡变革期的大背景下，全球战略安全环境不断恶化，军备竞赛与军事冲突风险加剧，国际核裁军与核不扩散体系面临严峻挑战，和平利用核能领域矛盾突出。

作为目前最具普遍性和约束力的核不扩散条约，《不扩散核武器条约》自1970年正式生效以来，在防止核武器扩散、推动核裁军进程和促进和平利用核能方面，发挥了积极作用。《条约》明确规定了有核武器国家和无核武器国家的核不扩散责任与义务，成为国际核裁军与核不扩散体系的基石，拥有191个缔约国。以《条约》为基石的国际核裁军与核不扩散体系，包括有关核裁军、限制核武器空间部署、限制核武器发展、无核国家安全保障等内容的多项公约、协定以及核出口国委员会、核供应国集团、国际原子能机构等相关机构。正是有了这道安全屏障，近80年间，世界避免了核战争。

然而，近年来，这座攸关全球安全的基石一再受到严重冲击，国际核不扩散体系面临前所未有的挑战——

核裁军进程不断遭受挫折。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布报告称，未来10年，全球核武器数量恐呈增长态势。美国是导致形成这一态势的最大因素。根据美国2023财年国防预算草案，美国用于核武库维护和升级的预算达到344亿美元，远高于2022财年的277亿美元。

拥有全球最大规模核武库的美国，非但没有为维护全球战略平衡与稳定贡献应有力量，反而带头破坏军控体制和防扩散机制。美国先后退出《反导条约》《中导条约》等，拒绝批准《全面禁止核试验条约》，持续推进部署全球反导系统，谋求在欧洲和亚太地区部署陆基中程弹道导弹，不断进行临界核试验，使本就艰难的国际核军控形势进一步遭到冲击。

核不扩散体系持续遭到侵蚀。自2021年9月美国、英国和澳大利亚宣布建立新的“三边安全伙伴关系”后，三国不断推进核潜艇合作。作为两个核武器国家，美英计划向澳大利亚这个无核武器国家转让成吨的武器级核材料，严重违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。同时，澳大利亚接受武器级核材料，还可能造成核污染风险，严重违反《南太平洋无核区条约》，严重冲击东南亚无核区建设。美英澳的行为，进一步加剧核扩散风险。今年以来，已经有一些日本政客鼓噪，日本应效仿北约与美国实现“核共享”，引入美国核武器。

和平利用核能频频遭遇阻碍。为了和平目的利用科技并开展国际合作，是国际法赋予各国不可剥夺的权利。然而，多年来，美国以防扩散或国家安全为借口，凭借自身的核技术优势和“小圈子”，对发展中国家实施歧视性出口管制措施，对科技交流合作滥施限制，严重破坏防扩散国际合作的基础。

联合国秘书长古特雷斯在《不扩散核武器条约》第十次审议大会上警告说，核武器带给世界的威胁正在增加，一个误解或一个误判就可能将人类带向核毁灭的深渊。他敦促所有缔约方加强和重申对《条约》内容的遵守，加强对话、相互尊重，以维护和平。

作为一个负责任大国，中国提出全球安全倡议，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，始终是国际核不扩散体系的维护者、参与者与贡献者。中国支持联合国在国际核不扩散体系中发挥关键协调作用，坚定奉行自卫防御核战略，积极支持和参与国际核裁军努力，严格履行国际防扩散义务，为推动解决有关地区核问题发挥了建设性作用。中国倡导的“核战争打不赢也打不得”理念，被其他核大国接受，并被写入《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，为全球安全治理贡献了中国力量、中国智慧、中国方案。

为了世界的和平与安宁，国际社会必须立即行动起来，坚定维护国际核不扩散体系，坚决反对一切形式的核扩散行为。

（作者为本报评论员）

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