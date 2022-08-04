人民网约翰内斯堡8月3日电 （刘畅、张茜）８月3日，南非全国公民组织代理副总书记卢卡斯-卡卡扎在接受中国媒体采访时强烈谴责佩洛西窜访台湾，呼吁国际社会应确保一个中国原则不被破坏。

卢卡斯表示，南非全国公民组织对美国众议长佩洛西窜访台湾造成的地区紧张感到不安，强烈谴责美方侵犯中国主权和领土完整的行径。美方在与中方进行深入沟通、做出恪守一个中国承诺后不久即出尔反尔，纵容美方官员抵台窜访，令人不齿。美方处理对华关系采取的方式是典型的“己所不欲，偏施于人”。如果中方采取反制措施，美方将借题发挥，动员全世界反对中国，用心十分险恶。

卢卡斯呼吁世界各国对美方此举第一时间予以谴责，表明立场，不可对此坐视不理。美方单方面撕毁对中国人民的历史承诺，目前的紧张局势系美方一手造成，对地区和世界和平构成威胁，应受到各方一致谴责。一个中国原则在1971年联合国大会决议中白纸黑字，写得明明白白，国际社会应确保该决议不被破坏，同时应防止美方乘机拉帮结派针对中国。

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