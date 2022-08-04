新华社内罗毕8月3日电 通讯：蒙内铁路树立生态保护和基础设施发展相结合的典范

新华社记者白林

“我为我的国家有这条现代化铁路（蒙内铁路）感到自豪，因为它不仅助力经济振兴，更重视保护沿线生态，保护红树林。”肯尼亚著名环保人士阿里·穆罕默德日前接受记者采访时说。

蒙内铁路是中非合作论坛约翰内斯堡峰会确定的“十大合作计划”的重要成果，连接东非第一大港口蒙巴萨和肯尼亚首都内罗毕，全长约480公里，是一条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路。2017年5月31日，由中国企业承建的蒙内铁路建成通车，乘客从内罗毕到蒙巴萨的旅行时间从平均10小时减少到5小时。

今年44岁的穆罕默德住在蒙巴萨西北一个村庄，身处这个宁静的村庄就能俯瞰红树林。在蒙内铁路建造阶段，穆罕默德就对这条铁路保护生态的理念印象深刻。他认为，蒙内铁路是将生态保护和基础设施发展相结合的典范。

红树林能调节沿海气候，是重要的鱼类繁殖地，在生态系统中扮演着非常重要的角色。为了尽量减少铁路对蒙巴萨红树林湿地公园中红树林的影响，中国企业项目团队在施工前聘请了环保专家进行环境影响评估。项目施工时，工程团队在红树林的生长范围内预埋了多处过水管涵，确保海水能够进入被施工便道隔断的区域以浸润红树林，保证其正常生长。

穆罕默德表示，蒙内铁路运营5年来，红树林茂盛如常，甚至先前退化的部分红树林又现生机。蒙内铁路项目方所做努力保护了包括红树林在内的海洋生态系统。

不仅是穆罕默德，5年多来，蒙内铁路因其对沿线生态保护的重视赢得了许多当地人士的赞誉。

蒙内铁路蒙巴萨终点站站长科斯马斯·马科瓦说，蒙内铁路没有干扰红树林，其桥梁对地面的干扰也微乎其微，项目方还加强与沿海社区的合作以恢复退化的红树林。

蒙内铁路穿越内罗毕国家公园、察沃国家公园等自然保护区。在其中游览时，游客可以观赏到大象、长颈鹿、水牛等动物在铁路大桥下悠闲地觅食和迁徙。

根据大象、长颈鹿等大型动物的生活习性，蒙内铁路在全线设置多处动物通道，加高桥梁高度，方便动物通行。为了保护当地生态环境和野生动物，横跨内罗毕国家公园的特大桥采用了声屏障，以降低列车通过时的噪音。

泛非气候变化媒体联盟项目协调员伊赛亚·安德贝说，蒙内铁路对红树林和野生动物的保护值得称赞。

非洲野生动物基金会肯尼亚国家主任南希·吉泰加说，修建桥梁和地下通道有助于保护标志性野生动物物种。蒙内铁路所采取的野生动物保护措施为未来肯尼亚开发大型基础设施项目提供了借鉴参考。

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