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巴西中国和平统一促进会、巴西里约中国和平统一促进会坚决反对佩洛西窜访中国台湾地区

2022年08月04日08:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢8月2日电 （记者陈一鸣）8月2日，巴西中国和平统一促进会、巴西里约中国和平统一促进会分别发表严正声明，坚决反对美国众议长佩洛西窜访中国台湾地区。

巴西中国和平统一促进会在声明中说，台湾是中国神圣不可分割的领土，佩洛西窜访台湾是对中国主权和领土完整的肆意践踏，是对中美关系的严重破坏，我们坚决反对。

声明表示，坚决拥护中国政府采取的一切反制措施。佩洛西窜访台湾所引起的台海紧张局势责任完全在美方，所造成的一切严重后果必须由美方和台湾当局承担。

声明强调，我们热爱和平，反对强权。全体中华儿女应当更加团结起来，为实现祖国的完全统一砥砺前行，奋斗不止。

巴西里约中国和平统一促进会在声明中说，佩洛西不顾一切窜访中国台湾地区，我们表示坚决反对和强烈遣责。佩洛西窜访台湾改变不了台湾是中国一部分的事实，任何国家、任何组织和任何人妄图把台湾从中国分离出去，都是痴心妄想，必将玩火自焚。

声明说，蔡英文和岛内“台独”分子挟洋自重，倚美谋独，妄想“联美抗中”，严重破坏了台海和平发展，把台湾带入一个非常危险的境地。蔡英文当局和“台独”分子必须马上悬崖勒马，以台湾利益为重，不要做千古罪人。

声明敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，断绝一切美台官方往来，不要与十四亿中国人民为敌。

声明表示，巴西里约中国和平统一促进会坚决支持中国政府的对台方针，将与祖国人民一道，共同维护国家主权，共同维护台海和平发展，使祖国早日完全统一，早日实现中华民族的伟大复兴。 

(责编：刘叶婷、杨牧)

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