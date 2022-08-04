最近的佩洛西，烦心事很多：

第一件，是自己的儿子卷入了联邦调查局一场调查的丑闻中。

第二件，是自己的老公涉嫌股票内幕交易，成为众矢之的。

第三件，也是最重要的一件，是自己的国会众议长之位要不保——最新的民调数据显示，对她持负面评价的美国民众已经超过半数。

佩洛西当然不会坐以待毙。

更何况，就在今年1月，佩洛西还宣布，自己将再次竞选众议员。

炒作台湾议题，即便不能延续自己的政治生命，也会在佩洛西的政治生涯中“留下一笔”。

这就是政客佩洛西最真实的想法。

美国人对她有一句精准的评价——她一直都是南希·亚利桑德罗，而非南希·佩洛西。佩洛西，只是夫姓。

谁是南希·亚利桑德罗？一个从政30多年，让自家资产过亿的妻子？

想要回答这些问题，我们首先要看清，她是一个标准的美国政客，一个不折不扣的投机分子。

佩洛西的父亲，是一名国会议员。

当年，任何一个有求于佩洛西家的人，佩洛西都会用本子记下他的名字，等到选举时，就可以要求这些人给自己的父亲投票。

佩洛西自己在采访中说过，家里最早教她的就是数数——方便她数选票。

按理说，佩洛西应该在大学一毕业，就踏上政途。但毕业一年后，佩洛西嫁给了富商保罗·佩洛西，成了家庭主妇。

她的人生轨迹，发生了偏离。照顾家庭，成了佩洛西生活的重心。佩洛西的传记作者苏珊·佩奇曾说过，佩洛西是她报道过的最喜欢权力的人。

有野心，但却被家庭牵制了精力，佩洛西，还需要等待。

一直到24年后，佩洛西才等到了机会——1987年，佩洛西家族的朋友，众议员萨拉·伯顿在临终前向公众宣布，希望佩洛西能够“继承”她众议员的位子。佩洛西“接受”了萨拉·伯顿的临终嘱托。

1987年6月2日，佩洛西终于当选美国众议员，那一年，她已经47岁。

在一众国会议员中，佩洛西并不显眼。

佩洛西后来在接受采访时提到，我经常和一群国会议员共进晚餐，但这些人从来没有转过头询问过我的意见。

为了往上爬，佩洛西，只能用一些更极端、更没有下限的手段——佩洛西成了美国国会中，最会操弄政治议题的那一批政客。

用佩洛西自己的话说，她每天早上都会穿上一套“盔甲”，吃过早餐后，就出去“打仗”。

佩洛西想要掌控的，是整个国会和其中的两党政治。

在政治上投机的佩洛西，是为了一己私利。佩洛西一家，生动诠释了，什么叫作一人得道，鸡犬升天。

这两年，佩洛西的老公保罗·佩洛西，成为美国股市的焦点人物。

神奇的是，保罗·佩洛西的投资眼光，总能走在美国政府政策的前头。

前年12月，佩洛西一家购买了特斯拉股票。

不久后，美国联邦政府“恰巧”宣布，要用电动汽车取代联邦政府现有的65万辆燃油汽车。

这条几乎是专属特斯拉的利好消息一出，特斯拉股价迎来一波上涨。

佩洛西一家，大赚一笔。

去年5月，保罗·佩洛西投资了互联网巨头亚马逊。

很快，短期利好就来敲了保罗的门——美国国防部在7月宣布取消原本微软获得的价值100亿美元的云计算合同。消息传出后，竞争对手亚马逊股价应声大涨。

保罗·佩洛西，再赚一笔。

就是靠着这样的操作，佩洛西两口子的净身家已经过亿。

当然，这也引来了外界的质疑。

台湾之行前，佩洛西又在记者会上被问及，保罗·佩洛西是否利用佩洛西的职务之便炒内幕股，佩洛西立刻否认，然后转身就走，走得很仓皇。

“股神”老公被查，只是佩洛西最近烦心事中的一件。

今年年初，佩洛西的儿子——小保罗·佩洛西，卷入了联邦调查局对旧金山腐败官员调查案的丑闻中。

这是最近，第二件让佩洛西烦心的事。小保罗·佩洛西，不可谓不是“子凭母贵”。

据媒体报道，2006年底，佩洛西首次当选国会众议长，不久后，一家数据公司就聘请小保罗·佩洛西做副总裁，年薪约18万美元。

但小保罗·佩洛西，却总给佩洛西“惹事”。小保罗·佩洛西已经多次卷入丑闻。这自然也引发了美国人对佩洛西的质疑。

当然，佩洛西在任一天，这些事，都不叫事。可让佩洛西烦心的第三件事，正是自己的国会众议长之位不保。

一旦民主党失去众议院，佩洛西就会从权力的宝座跌落。

无论是从延长政治生命的角度，还是为自己保留政治遗产的角度，佩洛西，都需要做点什么。

当回顾自己的政治生涯时，佩洛西可以清醒地认识到，自己连一个1000人的小镇都没有管理过，但自己能从一个众议员到国会众议院首位女党鞭，再到国会众议院首位女议长，她最擅长的，就是选举政治的逻辑，她最熟悉的，就是炒作议题为自己的选举服务。

当麻烦缠身，佩洛西选择再打一次“台湾牌”。

只是，美方多次承诺，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。

这样的承诺，转眼就被佩洛西踩在脚下。

一个政客，不顾信用，不顾国家的安危，不顾台湾利益，为了成就自己的名声和党争的利益，反复玩弄权术。

这样的投机分子，只会把自己的国家，带入歧途。

佩洛西没有想清楚的是，时代，早已变了。

打“台湾牌”的下场，结局，只有一个：

灭亡。

（来源：玉渊谭天）

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