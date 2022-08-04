本报北京8月3日电 （记者张远南）外交部发言人华春莹3日在例行记者会上就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区一事回答了记者提问。

“佩洛西危险挑衅行为纯粹是为了捞取个人政治资本”

针对8月2日晚佩洛西发表声明称美众议员代表团此次访台彰显美对台民主的坚定支持，华春莹说，佩洛西窜访台湾问题的实质绝不是什么民主问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。佩洛西的所作所为绝不是对什么民主的捍卫和维护，而是对中国主权与领土完整的挑衅和侵犯。

华春莹表示，正如很多人一针见血地指出，佩洛西危险挑衅行为纯粹是为了捞取个人政治资本，而在这场丑陋的闹剧当中，民主不过是美方惯用的廉价工具和幌子，哗众取宠的是佩洛西个人，但遭殃受害的是中美关系及台海和平稳定。

“我们从‘国会山冲击事件’、从弗洛伊德之死、从罗布小学枪击案和死于新冠肺炎疫情的100多万美国民众身上，看到了佩洛西口中民主的虚伪和冷酷。从美军在伊拉克、叙利亚所作所为和喀布尔大撤退中看到这种民主的所谓承诺和‘强大’。”华春莹说，作为美国政府三号人物，面对自己国内积重难返的民主问题，佩洛西花着纳税人的钱、坐着美国的军机窜台作秀，干着违反国际法和国际关系基本准则、损害他国内政主权领土完整的勾当，只能让世人更加看清美国的虚伪丑陋，使美国的国家信誉进一步破产。连美国共和党籍联邦众议员玛乔丽·泰勒·格林都说，“佩洛西没有留在美国，解决困扰美国人民的问题。她已经掌握了几十年的权力，而我们整个国家却在崩溃。这种捍卫民主的假‘勇气’已经够多了。”

“我还想提醒佩洛西，她面对的是占全人类1/5人口的中国，挑衅的是14亿多中国人民。”华春莹说，民意不可欺，民意不可违，佩洛西凭此“秀”到底流芳百世还是遗臭万年，相信历史会给出公正答案。

“美国官员在台湾问题上真该好好补补课了”

有记者问：关于佩洛西窜台，美国政府官员进行狡辩甚至倒打一耙。中方对此有何评论？

“美方官员是在竭力狡辩，甚至倒打一耙，还在贼喊捉贼，反映出现在的美国政府缺乏诚信，缺乏历史知识和反思反省。”华春莹说，中国有句古话：人之患，在于不读史。美国官员在台湾问题上真该好好补补课了。

华春莹说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是一个中国原则的核心内容，也是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。1971年10月，第二十六届联大通过第2758号决议，决定：“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。包括美国在内，世界上已经有181个国家基于一个中国原则同中方建立了外交关系。

“历史上，台湾问题曾经是影响中美关系正常化的最大障碍，因为中方坚定坚持一个中国原则，绝不在这个问题上做任何妥协和让步。”华春莹说，1971年，美方向中方申明愿在台湾问题上奉行新的原则，也就是美方承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分；美方今后不会有任何台湾地位未定的言论；美方过去没有，今后也不会支持任何“台独”运动。尼克松总统在1972年访华期间，向周恩来总理确认了上述原则。这才诞生了“上海公报”。

华春莹说，美方在1972年发表的“上海公报”中明确表示：“美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议”。美方的上述承诺，开启了中美关系正常化进程。美方在中美建交公报中明确表示：美国“承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府”“承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”。美方在1982年发表的“八·一七”公报中明确表示：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行‘两个中国’或‘一中一台’政策”。

“正是基于上述三个联合公报，中美关系在过去40多年里总体实现了稳定发展。”华春莹说。

“然而近年来，美方说一套做一套，不断歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，企图越红线、搞突破，不择手段打‘台湾牌’，偷梁换柱，炮制‘与台湾关系法’‘对台六项保证’，并将其作为美方一个中国政策的前提后缀，删除美国务院网站‘台湾是中国的一部分’等关键表述，明目张胆地提升美台关系，变本加厉推进对台军售，为‘台独’分裂活动撑腰打气。”华春莹说，对于美国政府三号人物窜台企图，美国政府本应严加约束，但却放任纵容，这才是当前台海局势紧张的根本原因和事实真相。

华春莹强调，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚，国际社会对此也看得非常清楚。连日来，很多国家的领导人、各界人士纷纷发声反对佩洛西窜访台湾，联合国秘书长发言人刚刚表示，联合国将继续坚持2758号决议及一个中国政策。这说明公道自在人心。

华春莹表示，中国政府和中国人民在台湾问题上的立场一以贯之。坚决维护国家领土主权是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。民意不可违，大势不可逆。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。

“中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整”

在回答关于反制措施的提问时，华春莹表示，中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果都由美方和“台独”分裂势力负责，我们说到做到。“至于具体反制措施，该有的都会有，有关措施将是坚决有力和有效的，美方和‘台独’势力会持续感受到的。”

华春莹强调，回望每一次美方主动对中方挑起的挑衅，结果无一不是自取其辱，自食其果。最新的一个例子就是佩洛西等煽动香港“黑暴”势力，鼓吹所谓“美丽风景线”，这恰恰加速了香港由乱及治，由治及兴，使东方明珠重新焕发出光彩，这次也毫不例外。佩洛西之流企图同“台独”分裂势力勾连，“以台制华”侵犯中国的主权和领土完整，是螳臂当车，不可能阻挡，只会加速中国统一的历史进程。

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 17 版）

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