邓锡军

今年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年。回顾中国东盟友好合作进程，最深刻的感受是中国东盟友好关系不断发展、成果丰硕。

高层保持密切交往。习近平主席同东盟国家领导人通过多种方式进行深入战略沟通。印度尼西亚总统佐科刚刚成功访华。今年初，柬埔寨、新加坡等东盟成员国领导人出席北京冬奥会开幕式。

同心抗疫共克时艰。中国与东盟国家坚持团结抗疫，树立了全球抗疫合作典范。中国启动“中国东盟健康之盾”合作倡议，包括继续向东盟国家提供新冠疫苗无偿援助，加大疫苗联合生产和技术转让，开展关键药物研发合作，帮助东盟加强基层公共卫生体系建设和人才培养等，将助力地区国家提高疫苗接种率，有效提高东盟国家应对重大突发公共卫生事件能力。

经贸合作屡创新高。中国与东盟互为最大贸易伙伴，双方贸易额较30年前增长了100倍，直接投资已累计超过3100亿美元。中老铁路顺利通车，雅万高铁、中泰铁路、中马和中印尼“两国双园”等一批共建“一带一路”项目取得积极进展。

安全合作稳步前行。今年是《南海各方行为宣言》签署20周年。《南海各方行为宣言》是中国与东盟国家在南海问题上签署的首份政治文件，确立了各方处理南海问题的基本原则和共同规范。在中国和东盟国家共同努力下，《南海各方行为宣言》全面有效落实，“南海行为准则”磋商积极推进。军事安全交流走向深入，反恐、应对气候变化、网络安全、打击跨国犯罪、防灾减灾等非传统安全领域合作成果丰硕。

当前，中国东盟关系发展进入快车道，跑出加速度，双方正朝着共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的目标稳步前进。中国始终走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，秉持亲诚惠容的周边外交方针，坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻。我们愿与东盟一道，推动中国东盟友好合作行稳致远。

我们要为深化政治互信把稳舵。坚持高层战略引领，为推进中国东盟全面战略伙伴关系和构建更加紧密的中国—东盟命运共同体提供强大动力。中国将继续支持东盟中心地位，支持东盟共同体建设，支持以东盟为中心的区域合作架构，促进地区团结合作。

我们要为实现共同发展扬起帆。双方应继续着力促进疫后复苏，提升区域产业链供应链韧性，确保跨境贸易畅通。全面实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快启动中国—东盟自贸区3.0版建设。推动科技创新合作，激发地区新的发展动能。加大对本地区数字基础设施和数字化转型投入，深化电子商务等务实合作，加强数字互联互通。积极开展绿色、低碳、循环经济合作，共同建设好清洁能源科技合作平台。

我们要为加强人文合作定好锚。双方关系实现跨越式发展离不开中国和东盟十国20多亿民众的大力支持。双方要加强谋划筹备，推动文化、旅游、智库、媒体等各领域实现更加紧密的互动交流。充分发挥中国—东盟各合作基金作用，组织好中国—东盟菁英奖学金等重点人文交流项目，进一步促进双方民众相知相亲。

潮平两岸阔，风正一帆悬。中国愿同东盟各国一道，坚定践行开放的区域主义，共同谱写地区合作发展的崭新篇章。

（作者为中国驻东盟大使）

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 17 版）

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)