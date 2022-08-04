新华社北京8月3日电题：国际社会支持中方采取一切必要措施反制美方挑衅行为

美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区。国际社会严厉批评这一举动严重侵犯中国主权和领土完整，同时表示坚持一个中国原则，坚定支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切必要措施。

佩洛西窜访台湾是干涉中国内政的挑衅行为

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，佩洛西窜访台湾地区是挑衅举动。俄坚持一个中国原则。台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫在社交媒体上说，佩洛西窜访台湾地区完全是挑衅。

尼加拉瓜总统奥尔特加谴责佩洛西窜访台湾地区，认为这一行为是对中国的挑衅。尼副总统穆里略表示，尼加拉瓜支持中国捍卫主权，谴责美方干涉中国内政的行为。

尼加拉瓜外长蒙卡达发表声明，强烈谴责佩洛西挑衅中国。声明说，尼政府坚决反对美方行动。在台湾问题上，尼加拉瓜坚决支持中国捍卫国家主权和领土完整。

古巴外交部发表声明说，坚决反对美国企图破坏中国主权和领土完整的行为，谴责美国干涉中国内政的行径。古巴重申支持一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。美方挑衅性活动破坏地区及国际和平与安全。

朝鲜外务省发言人发表谈话说，朝鲜谴责和反对外部势力在台湾问题上的干涉行为，完全支持中国政府坚决捍卫国家主权和领土完整的正义立场。美国干涉内政、蓄意挑衅行径破坏地区和平与安全。

坚持一个中国原则

刚果（布）外长加科索表示，坚持一个中国原则是刚果（布）始终不变的立场。台湾问题纯属中国内政，这已是国际社会共识。刚方坚定支持中方为维护国家主权和领土完整采取的必要措施。

委内瑞拉外交部发布政府公报说，佩洛西窜访台湾地区是对中国内政的严重干涉，委政府对此强烈谴责。委政府呼吁国际社会关注和警惕美国对中国主权和领土完整的侵犯以及无视联大第2758号决议的行径。委政府重申坚定不移地坚持一个中国原则。

伊朗外交部发言人卡纳尼表示，伊朗坚定支持一个中国原则。美方近期干涉中国内政、损害中国领土完整的行径引发局势紧张。美方举动只会加剧不稳定、扩大纷争，伊朗表示谴责。

巴基斯坦外交部发言人办公室发表声明，重申坚定奉行一个中国政策，坚决支持中方维护国家主权和领土完整。巴方认为，国与国发展关系应基于相互尊重和不干涉内政原则。

南非国民议会事务主席弗罗里克说，佩洛西窜访台湾地区违反一个中国原则，是在干涉中国内政，公然违背了美方此前作出的承诺。南非将一如既往地尊重中国主权，坚持一个中国原则。

支持中国采取必要措施捍卫国家主权和领土完整

老挝外交部发表声明说，包括亚太地区在内的世界和平稳定，是全球各国合作发展的先决条件和根本基础。老挝政府始终坚定奉行一个中国政策，重申台湾是中国领土不可分割的一部分。坚定支持中国国家统一大业，反对任何制造“两个中国”或“一中一台”的行径。

白俄罗斯外交部发表声明说，密切关注佩洛西窜访台湾地区造成的紧张局势，对美方干涉中国内政、使局势升级的破坏行动表示关切。白方坚持一个中国原则，支持中国为实现国家统一采取的必要措施。

巴勒斯坦总统府发表声明，坚持一个中国原则、支持中国捍卫国家主权和领土完整的立场从未改变。巴勒斯坦呼吁停止任何违反一个中国原则的行为，强调中国有权捍卫国家主权、安全和发展利益。

叙利亚外交部发表声明，强烈谴责美国对中国的挑衅。声明说，佩洛西窜访台湾地区侵犯中国主权和领土完整，为全球增添动荡不安。叙方重申，全力支持中方反对外部势力干涉内政的努力和原则立场，支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取的一切措施和行动。

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