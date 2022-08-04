新华社金边8月3日电 当地时间2022年8月3日，柬埔寨首相洪森在金边会见国务委员兼外长王毅。

洪森请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，预祝中共二十大圆满成功。强调柬埔寨坚定奉行一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分。柬坚决反对任何侵害中国主权和领土完整的言行，将继续坚定支持中国维护核心利益，同14亿中国人民坚定站在一起。

洪森表示，柬中“铁杆”友谊已在两国深深扎根，共建“一带一路”成果丰硕，为人民带来巨大福祉。两国携手抗疫，中国疫苗有效助力柬维护人民生命健康、加快经济复苏和恢复正常社会生活。双方共同纪念西哈努克太皇诞辰100周年，还将迎来两国建交65周年。柬方期待持续推进柬中命运共同体建设，深化两国发展战略对接，加强经贸、基础设施、矿产、能源、农业、防务等各领域合作。

王毅转达了中国领导人的亲切问候，表示柬坚持走符合自身国情的发展道路，得到人民广泛拥护支持，维护了国家独立和民族尊严，在国际和地区事务中的作用不断提升。中柬友谊历经国际风云考验和大风大浪洗礼，坚如磐石，牢不可破，彼此命运紧密相联。中方赞赏柬坚持一个中国原则，支持中方维护核心利益。中方同样是柬发展振兴进程中可以信赖的伙伴和坚强后盾，愿同柬方共同维护各自主权、安全、发展利益，维护不干涉内政的国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。愿同柬方深化战略沟通，赓续传统友谊，使中柬友好代代相传，永葆青春活力。

王毅说，中柬高质量共建“一带一路”不断开花结果，展现出广阔发展前景。双方要牢牢把握共建命运共同体的方向，对两国全方位合作不断提质升级。期待中柬关系继续走在中国同地区国家关系的前列。中方将继续根据柬方需要足额提供疫苗援助，进口更多柬优质农产品，增开柬赴华航班，便利柬留学生返华复课。

王毅强调，美方在台湾问题上的挑衅行为并非偶然，而是精心策划的一场闹剧，其背信弃义的丑陋嘴脸在世人面前暴露无遗。美方“以台制华”的图谋根本不可能得逞，也丝毫不会改变台湾必然回归祖国的历史大势，只会激发14亿中国人民更加团结一心，加快建设中国特色社会主义现代化强国。台湾问题因当年国家弱乱而产生，也必将随着民族复兴而终结，“台独”势力必将受到历史的审判。

双方表示将加强地区事务沟通协调，坚持以东盟为中心的区域合作架构，反对在本地区引入阵营对抗，胁迫各国选边站队。

双方还就缅甸问题、乌克兰危机等交换了意见。

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)