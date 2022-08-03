图为足球场内训练的女子足球队。 李一璠 摄

中新网陕西汉中8月3日电 题：秦岭小镇的致富之“钥”：“足球热”助“乡村兴”

作者 张一辰 李一璠

“我很喜欢在这里和小伙伴们一起训练足球，山岭就在周围，环境美丽，我可以接近大自然。”在陕西省汉中市留坝县营盘·国际青少年足球研训基地内，来自西安航天城第三小学三年级的学生叶梓轩向中新网记者说道。

地处秦岭南麓腹地的汉中市留坝县营盘村，植被葱郁，森林覆盖率达91.23%，平均海拔1500米以上，气候条件好外加基础配套完善，每年夏天，营盘·国际青少年足球研训基地会迎来来自全国各地的足球训练队在此进行专业集训。值得一提的是，2021年8月19日，结束了东京奥运会的中国女足，来到此间备战女足亚洲杯。当中国女足亚洲杯夺冠后，球队向该基地发来感谢信。

图为营盘·国际青少年足球研训基地。 李一璠 摄

作为留坝县青少年足球的发起人，曾担任留坝县中学校长的陈军表示，留坝校园足球队最早的成员，大部分是留守儿童和贫困家庭的孩子，校园足球让他们重新找到了归属感，也因此有了走出大山的契机。

近年来，留坝县推进校园足球发展，走出了体教融合、体旅融合发展的路径。先后为国家青年队输送了7名优秀队员，50余名学生因足球特长升入高等院校。目前，当地共有县级足球队10支、校级足球队16支，常年在训足球队员近600名。

图为营盘·国际青少年足球研训基地。 张一辰 摄

借助校园足球品牌，留坝县开始在营盘村发展足球产业配套，依托良好的自然生态环境，规划建设营盘运动小镇，以营盘青少年足球运动为重点，先后建成6个标准足球训练场和1个可容纳2000人的标准足球比赛场、8栋运动员公寓、2栋运动员餐厅等基础设施。

记者在此间看到，足球场上孩童们正在训练，草坪茵茵，远眺秦岭山峦连绵，近观训练基地设施建设专业且完备，建筑风格简约精美。

足球赛事、青训等大型体育活动带来了运动员、教练员、学生家长等多个年龄段的消费群体，形成了一条集交通、住宿、餐饮、休闲观光、农产品销售为一体的消费链，成了营盘村的致富之“钥”。2018年至2021年，因青少年足球运动的广泛开展，带动营盘村服务行业快速发展。当地新发展农家乐18户，餐饮、商户16户，为村民提供就业岗位120余个。

图为正在进行训练的学生和教练。 李一璠 摄

此时，星河足球俱乐部青训总监蒋楠正在足球训练场内带领小学生训练，他对记者说：“我们到此进行10天的小学足球青训，因为这里环境宜人和训练设施都很专业，其次是对学生进行素质教育，让他们懂得感恩和互助。孩子们在这里训练、体测、生活、结交新朋友，收获颇丰。”

下一步，营盘足球小镇运动员接待中心、足球运动为主题的体育文化公园等配套设施即将开工，足球学校、康疗中心等正在抓紧施工。足球产业将助力这座秦岭小镇在乡村振兴的道路上行稳致远。(完)

(责编：贾文婷、崔越)