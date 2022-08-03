央视网消息（央视网记者 李雪莲）：8月2日，“2022一带一路媒体合作论坛采访调研行”走进秦岭南麓腹地的留坝县。留坝县位于陕西省西南、汉中市北部，历史上即为南北通衢，素有“秦汉咽喉”之称，曾是国家扶贫开发工作重点县、秦巴山区连片开发特困地区和革命老区县。

近年来，留坝县坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，加快推进农业农村现代化发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，以奋斗者的姿态书写下一份精彩答卷。

留坝县生态环境优越，自然风光宜人，旅游资源独具特色，拥有张良庙—紫柏山、中国栈道水世界两个国家4A级旅游景区，紫柏山国际滑雪场、县城老街、最美乡村公路、营盘运动小镇等多张旅游名片，全域旅游亮点纷呈。老街花园餐厅、“味道秦岭”建成营业，空山九帖入选2021年度甄选民宿品牌，营盘运动员中心二期建成投用成功并承接国家女足奥运组合队封闭训练，武关驿、留侯、马道、玉皇庙、火烧店先后被命名为省级旅游特色名镇，营盘被评选为省级足球运动休闲特色小镇，旅居、康养、研学等旅游新业态快速发展，“全域留坝·四季旅游”品牌影响力稳步攀升。

2021年，全县旅游综合收入突破25亿元。如今，在留坝，镇镇有园区，村村有项目，户户有产业，人人有事干。

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