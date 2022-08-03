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探寻“一带一路”建设丨一条黄河十里荷塘 合阳洽川风景独好

2022年08月03日14:37 |
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编者按：陕西是古丝绸之路起点和“一带一路”重要节点。7月31日至8月8日，中外媒体记者分赴陕北、关中、陕南三线同步开展采访调研活动，感受陕西各地积极融入“一带一路”建设的新实践、新成就、新经验。西部网·陕西头条推出“2022‘一带一路’媒体合作论坛 采访调研行”，反映中外媒体眼中的陕西印象，感受“一带一路”建设的时代脉动。

合阳洽川风景名胜区。

西部网讯 （记者 卢江）8月2日，2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研行南线采访团来到被誉为“诗经之乡 伊尹故里”的合阳洽川，参观黄河流域面积最大的温泉湖泊型湿地，了解黄河湿地与当地野生动物保护工作。

合阳洽川风景名胜区。

这里风景别致，鸟语花香。这里不是江南，却胜似江南。以“一条黄河、十里荷塘、百种珍禽、千眼神泉、万顷芦荡”而闻名遐迩。

合阳洽川风景名胜区。

据了解，合阳县湿地面积178.16平方公里，占全县总面积13.4%，主要分为陕西黄河自然保护区、徐水河国家湿地公园以及县内一般性湿地三大块。其中，陕西黄河自然保护区，是黄河流域湿地生态系统最完整面积最大的一块河流型湿地。

合阳洽川风景名胜区。

近年来，合阳县不断加大环境治理及生态恢复力度，持续推进湿地和野生动植物保护工作的开展。

“我们坚持不在合川地区内布置工业产业，同时积极实施‘一退二限三还’的生态恢复治理工程，有效丰富了湿地范围内的生物多样性。”合阳县委宣传部常务副部长、县融媒体中心主任吉宏伟说。

（来源：西部网-陕西新闻网）

(责编：贾文婷、崔越)

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