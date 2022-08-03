人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2022一带一路媒体合作论坛

讲好陕西精彩故事

——2022一带一路媒体合作论坛采访调研行活动启动

齐卉
2022年08月03日11:34 |
小字号

8月1日，中线报道组在汉中采访。

即将在西安举行的2022一带一路媒体合作论坛吸引了世界的目光，受到中外媒体的期待。7月31日至8月8日，中外媒体记者分赴我省陕北、关中、陕南三线同步开展采访调研行活动，讲述陕西各地积极融入“一带一路”建设的新实践、新成就、新经验的精彩故事。

感受丝绸之路“带货”第一人张骞的传奇故事、体验蔡伦造纸术、观赏秦岭四宝……8月1日，中线报道组人民网坦桑尼亚籍记者Aris手中的相机就没停过。“陕西是古丝绸之路起点和‘一带一路’重要节点。两千多年前的中国，就已经和周边国家有了丰富的交流。这次能够亲身感受陕西的历史文化和生态美景，我大受震撼！”他说。

在全国首家蔡伦纸文化博物馆，不同时期的造纸图片、造纸工具及纸张样品吸引着采访团成员。“左手掐着一个角，右手缓缓地向下平拉，慢慢揭下来，再用一把棕刷一托，上下平展地刷贴在火墙上。”蔡伦纸文化博物馆馆长马永旗一边带记者体验造纸工序，一边讲解。当天，记者们和纸匠师傅一起，对树皮进行浸泡、蒸、切料、捣浆制絮、抄捞等，感受有着千年智慧的手工造纸整个流程。

“短暂而紧凑的采访行程中，汉中给人留下了非常深刻的印象。汉中兼具深厚的人文底蕴和明媚的自然风光，有很多值得挖掘的文化内涵和新闻线索。”人民日报编辑王洲说。

“大熊猫、羚牛、朱鹮、金丝猴我全都看见了！采访第一天我觉得非常充实，很期待接下来几天与陕西的‘亲密接触’。”人民日报文化传媒公司新媒体编辑赖雯君说，“‘一带一路’作为东西方在经济、政治、文化等方面交流的主要道路，发挥着重要的作用。此次采访调研行活动，让媒体朋友齐聚陕西，共同讲好陕西精彩故事，这次采访调研行活动一定能够收获满满！”

（来源：西部法制报-西部法制传媒网）

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部