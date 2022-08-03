齐卉

8月1日，中线报道组在汉中采访。

即将在西安举行的2022一带一路媒体合作论坛吸引了世界的目光，受到中外媒体的期待。7月31日至8月8日，中外媒体记者分赴我省陕北、关中、陕南三线同步开展采访调研行活动，讲述陕西各地积极融入“一带一路”建设的新实践、新成就、新经验的精彩故事。

感受丝绸之路“带货”第一人张骞的传奇故事、体验蔡伦造纸术、观赏秦岭四宝……8月1日，中线报道组人民网坦桑尼亚籍记者Aris手中的相机就没停过。“陕西是古丝绸之路起点和‘一带一路’重要节点。两千多年前的中国，就已经和周边国家有了丰富的交流。这次能够亲身感受陕西的历史文化和生态美景，我大受震撼！”他说。

在全国首家蔡伦纸文化博物馆，不同时期的造纸图片、造纸工具及纸张样品吸引着采访团成员。“左手掐着一个角，右手缓缓地向下平拉，慢慢揭下来，再用一把棕刷一托，上下平展地刷贴在火墙上。”蔡伦纸文化博物馆馆长马永旗一边带记者体验造纸工序，一边讲解。当天，记者们和纸匠师傅一起，对树皮进行浸泡、蒸、切料、捣浆制絮、抄捞等，感受有着千年智慧的手工造纸整个流程。

“短暂而紧凑的采访行程中，汉中给人留下了非常深刻的印象。汉中兼具深厚的人文底蕴和明媚的自然风光，有很多值得挖掘的文化内涵和新闻线索。”人民日报编辑王洲说。

“大熊猫、羚牛、朱鹮、金丝猴我全都看见了！采访第一天我觉得非常充实，很期待接下来几天与陕西的‘亲密接触’。”人民日报文化传媒公司新媒体编辑赖雯君说，“‘一带一路’作为东西方在经济、政治、文化等方面交流的主要道路，发挥着重要的作用。此次采访调研行活动，让媒体朋友齐聚陕西，共同讲好陕西精彩故事，这次采访调研行活动一定能够收获满满！”

（来源：西部法制报-西部法制传媒网）

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