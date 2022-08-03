【环球时报-环球网报道】地处秦巴山区，全县人口不足4万的陕西省留坝县正以其欣荣发展的旅游业吸引游客在此驻留，吸引返乡创业者在此长留。依托当地的自然禀赋，留坝县深耕旅游多年。不论是打造乡村民宿集群，还是发展体育旅游，留坝县已然走出了一条打通秦岭深处与外界的“留坝路径”。

民宿管家火热秦岭深处

在留坝县火烧店镇，包含民宿、图书馆、农家乐、主题公园在内的一系列旅游业态正蓬勃发展。副县长、火烧店镇党委书记尹鹏先向记者介绍，火烧店镇结合自身实际，正在努力打造镇域“一核一环一带”旅游产业发展格局。其中，一环指的就是原乡产业集群，包括民宿度假产业集群、康养度假产业集群。

不仅是火烧店镇，留坝县其他乡镇的旅游发展都将民宿打造作为工作的重点。据了解，留坝县目前已投入运营的民宿是25家，拥有300多个房间。新开设的十多家特色民宿将在未来一两年内投入运营，对民宿服务人员的需求很大，要求也更高。这也意味着，民宿产业在今后会更全面、深度地影响留坝县旅游发展全貌与当地百姓生活。

为了满足当地民宿业快速发展的需求，留坝县在2021年就启动了“四个一百”工程，提出用3年时间培训100名“民宿管家”。留坝县文旅局副局长梁玮琪表示，留坝“民宿管家”的培养人数实际上早已突破100人，这些人在实际工作中体现出一定专业素养，也让更多人意识到培训的重要性。在人社部近日公示的18个新职业中，“民宿管家”赫然在列。

梁玮琪告诉记者，“民宿管家”比其他住宿行业的服务人员要求更高，他们不仅要为顾客清理房间、炒菜做饭，还要善于与顾客沟通，向顾客介绍秦岭的人文风情等。“她们是旅游顾问，甚至可以说是临时的家庭成员。”她说道。这一新职业火热秦岭的背后实则是留坝县对多年旅游发展经验的总结与思考，也反映出当地服务意识与水平正日渐走向成熟。

足球小镇点亮乡野生活

海拔1670米的留坝县营盘村同时拥有91.23%的森林覆盖率，是开展足球训练的宝地。值得一提的是，中国女足为了备战女足亚洲杯，曾在这个小山村里封闭集训26天。据留坝县政协副主席、县体育运动中心主任陈军介绍，足球训练的最佳海拔为1500米～2000米，营盘可以说有着得天独厚的地域优势。因此，营盘以足球为切入点，自2016年开始修建足球场，发展足球特色产业，打造特色小镇。

伴随着足球场的建设完成，营盘开始吸引足球爱好者以及俱乐部成员前来训练。陈军向记者介绍，每年6至9月份，不同年级的孩子们会跟随教练来此进行集训。而他们的到来也为当地经营民宿、农家乐的村民带来了更高的收入。

营盘村当地村民邱明艳在足球训练中心旁边经营着一家叫做“青春农家”的民宿，主要接待前来训练的孩子跟家长。她表示：“没有足球训练中心的时候，来吃饭、住宿的客人多是来往游客。自从足球训练中心建起来之后，来集训的孩子们和家人都会选择附近的民宿，收入自然而然就多了。”记者了解到，邱明艳经营的8间客房在采访期间都已住满，足球小镇里其他20多家民宿也大多是同样的情况。

一面是享受运动的足球爱好者，一面是收入提升的当地村民，二者通过足球产生交织，各自收获了健康、充实的生活。在这一基础上，营盘村作为留坝县体旅融合的典型也将在丰富人们乡野生活方面做更多的尝试与探索。

留下更多文旅人才

留坝县发展文旅产业，赋能乡村振兴，人才是支撑。近年来，留坝县坚持“乡村振兴，人才先行”，通过招才引智、以产引才、校地合作、购买服务、激励保障等措施，让各类人才在乡村发挥作用。

在旅游业方面，留坝县建成了“旅游专家工作站”，引进文化旅游方面专家进行指导；通过与“隐居乡里”“借宿”等知名民宿品牌和团队合作，打造“楼房沟”“道班宿”“秦岭宿集”等当地高端民宿；打造山坡上文创集群，吸引20余名省内外大学生来此创业就业，进一步推动文化旅游产业提质增效。在“四个100”工程中，“带动创业100人”也是其中一个重要目标。据留坝县乡村振兴局长张宏军介绍，留坝县近年来的“回流”现象明显，很多在外地工作的年轻人选择回到家乡工作、创业，一方面，是因为留坝的整体吸引力在提升；另一方面，也是因为这些年轻人如今能够在家乡找到适合自己的位置并获得幸福感。（马梦阳）

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