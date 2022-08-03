本报记者 原韬雄

陕西省汉中市，油菜花海美不胜收。

汉中市委宣传部供图

陕西省榆林市补浪河女子民兵治沙连营区周边，民宿坐落在花草之间。

中国经济周刊记者 肖 翊摄

陕西省汉中市洋县，朱鹮翩然飞舞。

张跃明摄（影像中国）

8月1日，陕西省渭南市非物质文化遗产展示传习馆，外籍记者在体验国家级非物质文化遗产华阴老腔。

本报记者 吴 凯摄

陕西省渭南市合阳县，塬上架起光伏板。

本报记者 刘发为摄

悠悠汉水，奔流不息。巍巍秦岭，草木葳蕤。2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研组来到了朱鹮的家乡——位于秦岭南麓的陕西省汉中市洋县。

秦岭的崇山峻岭蕴藏着丰富的动植物资源。近年来，陕西省把秦岭生态环境保护和修复工作摆上重要位置，洋县广大干部群众更是倍加呵护秦岭生态，一幅人与自然和谐相处的美好画卷展现在人们面前。

朱鹮保护被誉为“世界拯救濒危物种的成功典范”

到了洋县，要看朱鹮。

位于秦岭南麓的陕西汉中朱鹮国家级自然保护区，主体在洋县境内。在保护区内的野生朱鹮救护饲养繁育基地，一个占地10亩的朱鹮野化驯养大网笼引人注目，几十只朱鹮或展翅飞翔，或低头觅食。

朱鹮被誉为“东方宝石”。进入20世纪后，全球朱鹮种群数量急剧减少，一度被认为已经灭绝。

1981年，我国科研工作者在洋县姚家沟发现世界仅存的7只野生朱鹮。40多年后的今天，全球朱鹮种群数量突破7000只，朱鹮保护被誉为“世界拯救濒危物种的成功典范”。

“在发现朱鹮后的十几年里，每个巢下都有我们的科研人员或志愿者24小时监测保护。”朱鹮国家级自然保护区高级工程师张跃明感慨，“如今，我们已经由对个体的蹲守跟踪保护，转变为对整个生态系统的保护。”

洋县的田间阡陌，朱鹮随处可见。农民在水田俯身忙碌，鸟儿就在身后蹦蹦跳跳觅食。当地村民说：“地里不撒任何化肥农药，我们是全民护朱鹮。”

除了采用保护恢复栖息地、种群监测、社区共管共建等就地保护手段，保护人员还积极攻关朱鹮的人工繁育技术，探索朱鹮的野化放归。目前，陕西已建立5个朱鹮人工繁育种群基地、4个野化放归种群，不断将人工饲养繁殖个体重新引入其历史分布区，野生朱鹮栖息地面积由发现时的不足5平方公里扩大到1.6万平方公里。

据悉，朱鹮在国内的分布范围已经扩展至北京、上海、浙江、四川等地。我国还向韩国、日本输出种源14只，朱鹮已在韩国、日本重建种群。

秦岭物种多样性保护不断传出喜讯

朱鹮、大熊猫、金丝猴、羚牛，都是国家重点保护野生动物。洋县华阳镇的华阳景区被称为“秦岭四宝园”。在这里，优雅的朱鹮引颈展翅，可爱的大熊猫在啃食竹子，顽皮的金丝猴追逐嬉闹，憨厚的羚牛埋头吃草。

2021年9月在陕西省举行的第十四届全国运动会，其吉祥物设计方案，就是以“秦岭四宝”为创意原型。许多人也通过这组幸福快乐、充满活力、精神焕发、积极向上的吉祥物形象，萌生了进一步了解秦岭、了解珍稀野生动植物保护的愿望。

在汉中市勉县新铺镇工作了13年的彭海龙是个“植物迷”，每当碰见不认识的植物，他便掏出手机，通过识图软件仔细辨识。“这些年发现的植物品种越来越多，有时候为了弄清楚一种不认识的植物，我能够忙活三四个小时。”他说。

今年3月20日，彭海龙在新铺镇七姊妹村发现了一种没见过的花。村民告诉他，这叫“抱鸡母花花”。他联系上了汉中市野生动植物保护管理站的熟人，经专家实地考察，确定这种花名为“陕西羽叶报春”。

专家告诉彭海龙，1904年植物学家在秦岭山区发现了陕西羽叶报春，但此后一直未在野外发现，以致植物界一度认为它已经灭绝。直至2015年，专家才在洋县重新发现了它。彭海龙激动地说：“这种花是第一次在海拔600米的地区被发现。这说明咱秦岭的生态环境是越来越好了！”

去年，国家一级保护植物独叶草在秦岭太白山海拔2700米以下区域被首次发现；不久前，在秦岭首次发现荞麦叶大百合和秦岭薤……秦岭物种多样性保护不断传出喜讯。

用好科技手段，秦岭生态保护成效显著

家住洋县华阳古镇的闫超，开了一家名叫“超哥家园”的农家乐。院子周边有十几个野生朱鹮巢，时有朱鹮悠然飞过。众多游客慕名而来，这几日都是客满，闫超吃上了“生态饭”。

人不负青山，青山定不负人。近年来，陕西将秦岭生态保护作为各项工作的重中之重，持续实施天然林保护、自然保护地建设、退耕还林还草等生态保护修复工程。秦岭范围内建成各类保护地116处，总面积0.92万平方公里，有效保护全省75%以上的自然生态系统类型、70%以上的野生动植物种群类型。

物联网监测、热成像识别、无人机巡护、“环保智慧大脑”……一项项高科技手段，为秦岭拉起一张数字监测网。目前，陕西初步构建了“天空地一体化”的秦岭生态环境立体遥感监测体系。用好科技手段，秦岭生态保护成效显著。

2021年10月，秦岭国家公园创建获正式批复，为秦岭生态环境保护“重磅加码”。围绕秦岭生态保护修复，更加科学完备的保护管理体制机制正在酝酿，秦岭生态资源将得到原真性和完整性保护。

记者从陕西省林业局了解到：近年来，陕西省70%以上的野生动植物物种得到保护，重点保护物种的种群数量持续增长。秦岭（陕西段）大熊猫野外种群数量由上世纪80年代的109只，增加到全国第四次大熊猫调查时的345只。金丝猴种群达到5900余只，羚牛种群数量突破5000只。红豆杉、珙桐、独叶草、华山新麦草、太白红杉等珍稀濒危野生植物得到有效保护。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 13 版）

(责编：贾文婷、崔越)