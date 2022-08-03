本报记者 王 洲

提到丝绸之路，不能不提张骞。

2000多年前的西汉时期，张骞肩负和平友好使命，出使西域，完成“凿空之旅”，开辟了伟大的丝绸之路，不仅开启了陆上丝路“使者相望于道，商旅不绝于途”的盛况，也向西域传播了中华文化，在人类文明交流史上留下华美乐章。

谈及张骞，不能不提陕南名城汉中。

在汉中市城固县博望镇，张骞纪念馆里一件件珍贵的文物、一份份详实的史料，承载了张骞出使西域的历史，展现出汉中文化的底蕴。一位坦桑尼亚籍记者惊叹：“这些文物都是精美绝伦的艺术品，不少和我在非洲看到的有相似之处，人类文明真是奇妙！”

“汉中不仅有张骞。”当地的向导介绍。与城固县毗邻的洋县，龙亭镇龙亭村有一座蔡伦墓祠，其中一副楹联写道：“旷古一人初造纸，寻常百姓可读书。”室内展板上，一张造纸术传向海外的树状图，述说着造纸术对世界的巨大贡献。

从历史中走来，开放之路跨越千年。开放的基因，也镌刻在汉中大地——去年3月，装载着精密仪器、日用百货等货物的中欧班列（汉西欧）从汉中开出，目的地是俄罗斯、荷兰等地；今年1月，装载汉中茶叶及农副特产的中欧班列，向着乌兹别克斯坦塔什干一路疾驰……

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 13 版）

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