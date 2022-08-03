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植树造林治理荒沙

本报记者  马  原  王海林
2022年08月03日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在榆林，补浪河女子民兵治沙连的故事家喻户晓。”谈到自己的工作，治沙连现役民兵张舒瑶充满自豪。

　　榆林市补浪河乡地处毛乌素沙漠南缘，上世纪70年代大片土地被荒沙覆盖，“风刮黄沙难睁眼，庄稼苗苗出不全”。1974年5月，54名平均年龄18岁的姑娘来到这里，搭起柳笆庵子，吃着青稞面窝窝头，靠人拉肩扛，修渠打井，植树造林。经历14任连长、380多名女兵，连队累计推平800多座沙丘，修建引水渠35公里，栽种樟子松3000亩、柳树和杨树35万株，治理荒漠14425亩，先后被团中央、林业部门、全国妇联表彰。

　　年仅25岁的张舒瑶已有4年兵龄。她和战友们平时要巡林、护苗、剪枝、补栽，悉心呵护治沙连取得的生态成果。如今的营区周边，紫色马鞭草、黄色波斯菊迎风摇曳，小巧别致的民宿坐落其间——昔日的荒漠已成为爱国主义红色教育基地、军事拓展训练基地、生态观光旅游基地。

　　绿色是榆林发展的新底色，“七一勋章”获得者石光银、全国劳动模范张应龙……当地的治沙故事不胜枚举。多年来，榆林治理荒沙860万亩，毛乌素沙漠从这里退去，陕西省的绿色版图也因此向北持续推进。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月03日 13 版）
(责编：贾文婷、崔越)

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