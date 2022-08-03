本报记者 刘发为

8月1日，渭南市合阳县，车辆驶进一条小山沟，窗外坡势渐陡、绿草茂密。这里是黄土高原与关中平原的衔接地带。近几年，当地生态环境不断向好，一眼望去，黄土地犹如披上绿装。

这一片绿中，包裹着一抹蓝。据介绍，位于张家河村和南永宁村的国家电投联合光伏电站年发电量约1.4亿千瓦时。拾级登高，光伏板如同波光粼粼的蓝色海洋在眼前延展开来；仔细观察，光伏板下还生长着各种作物。“‘光伏+农业’模式是我们的创新探索。”联合光伏电站负责人杨力说，因地制宜种植玉米、黄芩、柴胡等，让电站立体空间的经济效益得到了充分发挥。

“我们的电站有一个‘智慧大脑’。”国家电投陕西分公司副总经济师、渭南分公司总经理李永生说，现有的智能化运维大数据平台能够完成电站数据分析、组串故障定位、缺陷管理、自动化报表管理等工作，而灰尘监测与预警系统、无人机巡检系统等，则可以实现电站在线监测、一键故障诊断和运行分析。

联合光伏电站的成功经验正被推广到更多地方，这里的光伏蓝实现了生态效益、社会效益、经济效益的统一，成为陕西坚定走绿色发展之路的生动缩影。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 13 版）

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