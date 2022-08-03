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非遗魅力历久弥新

本报记者  高  炳
2022年08月03日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　8月1日，渭南市非物质文化遗产展示传习馆内，精彩的皮影戏赢得阵阵掌声。

　　身为渭南市华州区皮影雕刻技艺省级非遗传承人，54岁的薛宏权精研皮影艺术已近四十载。2015年，他组建皮影演出团，带着12名徒弟，从皮影制作向皮影戏表演转型。

　　“从古至今，皮影戏一直走在创新的路上。”在薛宏权看来，为传统表演融入新元素，“符合当下观众的审美需求，也让艺术更有生命力”。对此，徒弟骞玉龙感触最深的，是《喜舞迎春》剧目中“主人公”的动作——她绷紧脚背、踮起脚尖，在皮影表演中融入芭蕾舞元素。

　　这些年来，薛宏权带着徒弟，把皮影艺术展示给各地的观众，还走出国门，远赴新加坡、哈萨克斯坦演出。

　　漫步在展示传习馆内，刺绣、面花、剪纸、麦秆画等作品，让人赞叹。传统戏剧展区、美术展区、技艺与民俗展区等七大展区，共展出资料、服饰、剧本等实物近万件。

　　“如今，到馆内进行非遗展演的，有很多80后、90后。”传习馆馆长杜江鹏说，观众中的青少年也越来越多。“悠久的历史和灿烂的文明，为我们留下了丰富的非物质文化遗产。我们将竭尽全力，让非遗在保护传承中绽放光彩。”渭南市文化和旅游局局长常伟说。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月03日 13 版）
(责编：贾文婷、崔越)

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