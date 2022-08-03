本报记者 王海林 管璇悦 叶 琦

从榆林市城区往东南30公里，便到了榆阳区古塔镇赵家峁村。峁上，青山掩映，绿树环绕，红瓦灰墙的新居鳞次栉比；峁下，山水田园，瓜果飘香，彩虹滑道、丛林穿越等旅游项目广受欢迎……

谁能想到，在2013年以前，这里还是山大沟深、土地贫瘠的深度贫困村，多数青壮年进城务工，耕地闲置荒芜。变化源于农村集体产权制度改革。村改革展览馆里，集体产权制度改革征求群众入股意见签字表上的红手印格外醒目。2017年3月，赵家峁村股份经济合作社正式揭牌。

让“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，赵家峁村实现了产权制度改革带动产业振兴的巨变。村子建成集“观光、采摘、休闲、旅游、户外运动、学习”为一体的乡村旅游综合体，还成为中国美丽休闲乡村、全国生态文化示范村。

“现在我能够按股分红，还能在景区的项目上务工，一年能有近7万元的收入。”村民赵能山说。“通过改革，赵家峁村在实现旅游产业持续发展壮大的同时，也让广大村民一起端牢了‘文化+’的金饭碗。”赵家峁村党支部书记赵帅帅说，2021年村集体资产达8000万元，村民人均可支配收入达到23125元。

杏花溪谷、峁上人家，赵家峁村如今山更青、水更绿、人气更旺。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 13 版）

(责编：贾文婷、崔越)