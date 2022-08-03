人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2022一带一路媒体合作论坛

产业振兴村美民富

本报记者  王海林  管璇悦  叶  琦
2022年08月03日08:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　从榆林市城区往东南30公里，便到了榆阳区古塔镇赵家峁村。峁上，青山掩映，绿树环绕，红瓦灰墙的新居鳞次栉比；峁下，山水田园，瓜果飘香，彩虹滑道、丛林穿越等旅游项目广受欢迎……

　　谁能想到，在2013年以前，这里还是山大沟深、土地贫瘠的深度贫困村，多数青壮年进城务工，耕地闲置荒芜。变化源于农村集体产权制度改革。村改革展览馆里，集体产权制度改革征求群众入股意见签字表上的红手印格外醒目。2017年3月，赵家峁村股份经济合作社正式揭牌。

　　让“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，赵家峁村实现了产权制度改革带动产业振兴的巨变。村子建成集“观光、采摘、休闲、旅游、户外运动、学习”为一体的乡村旅游综合体，还成为中国美丽休闲乡村、全国生态文化示范村。

　　“现在我能够按股分红，还能在景区的项目上务工，一年能有近7万元的收入。”村民赵能山说。“通过改革，赵家峁村在实现旅游产业持续发展壮大的同时，也让广大村民一起端牢了‘文化+’的金饭碗。”赵家峁村党支部书记赵帅帅说，2021年村集体资产达8000万元，村民人均可支配收入达到23125元。

　　杏花溪谷、峁上人家，赵家峁村如今山更青、水更绿、人气更旺。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月03日 13 版）
(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部