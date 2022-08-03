新华社金边8月3日电 当地时间2022年8月3日，柬埔寨国王西哈莫尼在金边会见国务委员兼外长王毅。

西哈莫尼请王毅转达莫尼列太后和他本人对习近平主席和夫人的诚挚问候和思念之情，感谢中国政府和人民长期以来为柬国家发展提供的宝贵帮助，感谢中方为柬成功抗疫给予的有力支持，坚信在习近平主席坚强领导下，中国将不断取得新的伟大成就。

西哈莫尼表示，柬中特殊关系由老一辈领导人缔结和培育，目前达到历史最好水平。在习近平主席和柬领导人推动下，双方积极构建柬中命运共同体，在“一带一路”框架下深化互利合作，为两国人民带来实实在在利益。莫尼列太后和我对中国素怀友好感情，视中国为第二故乡和最真诚的朋友，坚信没有任何力量能破坏柬中友好。柬方完全赞同并支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议。西哈莫尼强调，柬方将继续坚持一个中国原则，同中方坚定地站在一起。

王毅转达习近平主席对西哈莫尼国王和莫尼列太后的亲切问候。表示半个多世纪以来，中柬始终相互尊重、相互信任、平等相待、合作共赢，树立了国与国关系的典范。两国友谊历久弥坚、牢不可破，不仅给两国人民带来切实利益，成为彼此最宝贵的财富，也为国际和地区和平稳定作出中柬贡献。事实充分证明，中国是践行主权平等的国家，是雪中送炭的朋友，是共同发展的伙伴。中方愿同柬方赓续传统友谊，持续深入推进具有战略意义的命运共同体建设，使中柬友好在新时代焕发更大生机活力。

王毅赞赏柬方坚定奉行一个中国政策，强调任何违背一中原则的言行，都是对国际共识的挑战，也是对地区和台海和平的破坏，理应受到国际社会的一致谴责。

王毅说，中方高度评价西哈努克太皇为缔结和培育中柬友好所作历史性贡献，将同柬方共同办好今年西哈努克太皇诞辰100周年系列纪念活动，进一步弘扬中柬友好传统。中方将根据柬方需要，继续为柬经济社会发展提供力所能及的支持和帮助。

同日，柬埔寨首相洪森会见了王毅。

访柬期间，王毅还分别同柬人民党中央常委、未来首相候选人洪玛奈和柬副首相兼外长布拉索昆会见会谈。

(责编：戴维(实习生)、赵欣悦)