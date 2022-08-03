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国际可再生能源署总干事：能源转型将进一步推动中国经济增长

2022年08月03日20:58 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦8月3日电（记者陈斌杰）国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉卡梅拉日前接受新华社记者视频采访时表示，他看好中国经济前景，认为能源转型将进一步推动中国经济增长。

　　拉卡梅拉说，中国经济在今年前6个月克服困难保持增长。尽管受到全球不利形势影响，中国经济仍呈现企稳回升态势。

　　他指出，中国正在积极推动能源转型，是全球能源转型的主要参与者之一，并且发挥了独特作用。

　　拉卡梅拉表示，中国是全球最大的可再生能源市场和设备制造国，提供了全球与可再生能源相关40%的就业岗位。中国的能源转型将进一步提升经济表现，构建更加稳定向好的增长模式。

　　他解释说，可再生能源是极具竞争力和效率的发电方式。“从经济角度看，可再生能源对拉动国内生产总值具有重要意义，能够提供更多就业岗位，吸引更多投资。”

　　国际可再生能源署是旨在推动可再生能源行业发展的政府间国际组织，主要致力于促进可再生能源技术转让，以及为可再生能源的研发、应用提供经验和政策支持。

(责编：高歌、杨牧)

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