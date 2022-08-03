新华社北京8月3日电 日本新冠疫情猛烈反弹，首相岸田文雄多名身边人接连感染新冠病毒，当地舆论担心首相官邸能否维持日常运转。

共同通讯社3日报道，日本正在经历第七波新冠疫情，内阁官房长官松野博一7月23日确诊感染，随后在家隔离，直到本月2日才恢复现场办公。官房长官是内阁“大管家”，充当政府发言人，尤其是在危机管理期间出面与媒体打交道。

7月10日，在日本东京自民党总部，日本首相、自民党总裁岸田文雄在为当选议员贴花后发表讲话。新华社发（Pool图片，花井亨摄）

目前，8名首相秘书官已有三人感染。首相秘书官负责安排首相日常行程并协助关键议题政策协调。其中，分管新冠疫情应对事务的宇波弘贵7月27日感染。7月31日，另一名秘书官岛田隆确诊，不得不放弃随同岸田前往美国纽约联合国总部出席《不扩散核武器条约》审议大会。

日本政府2日说，审议大会日本代表团成员、分管政务的山本高义成为第三名染疫秘书官，必须在美国多待几天接受隔离。按照首相官邸的说法，岸田及其他随行官员并非密切接触者。

首相官邸工作人员一旦染疫，将居家办公，必要时其岗位将由其他同事暂代。松野2日在例行记者会上说，他在家隔离期间，随时接受报告和咨询。

7月29日，戴口罩的行人走在日本东京涩谷街头。新华社记者张笑宇摄

日本时事通讯社说，随着第三名秘书官染疫，岸田周围的人纷纷紧张起来。3日至5日将召开临时国会，审议预算等议题，需要岸田接受议员质询。一名身边人担忧地说，“情况会变得难以管理”。

岸田2日回国时戴口罩，并采取预防措施。共同社说，岸田感染风险依然存在，因为高传染性奥密克戎毒株新亚型BA.5在日本加速扩散。

日本每日确诊病例连续创纪录，2日再度超过20万例，累计确诊接近1300万例。（胡若愚）

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