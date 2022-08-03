人民网仰光8月3日电 （记者李秉新）8月3日，中国驻曼德勒总领事馆同缅北华侨华人召开“强烈反对美国挑衅，坚决捍卫一个中国”座谈会。缅北各地侨团、华校和旅缅远征军后裔代表一致声讨美国国会众议长佩洛西窜访台湾。

与会侨胞表示，美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重威胁台海和平稳定，严重侵犯中国主权。台湾民进党当局顽固推行“台独”错误立场，只会给广大台湾同胞带来深重祸害。缅甸全体华侨华人对美台勾连的不耻行径表示坚决反对和强烈谴责。

侨胞们表示，世界上只有一个中国，实现祖国完全统一是海内外全体炎黄子孙的共同心愿。旅缅侨胞坚决拥护中国政府关于佩洛西窜访台湾的一系列应对和反制措施，坚信中国政府与中国人民拥有捍卫国家主权和民族尊严的强大能力，坚信祖籍国一定能够早日完成统一大业。广大侨胞随时准备着为祖国实现完全统一、民族实现伟大复兴贡献力量。

旅缅远征军后裔代表表示，佩洛西和蔡英文为一己之私公然挑衅一个中国原则，只会将台湾推向无尽灾难。我们的父辈中国远征军老兵，毕其一生始终盼望早日和平统一。作为远征军后裔，我们呼吁全体华侨华人坚定支持中国政府捍卫国家主权和民族尊严的正义之举。

密支那侨领表示，实现祖籍国完全统一、实现中华民族的伟大复兴，是全体炎黄子孙的共同愿望和奋斗目标。全世界中华儿女要团结起来，打倒一切阻挠和破坏祖籍国统一的反动势力。

曼德勒侨领表示，中国必须统一也必然统一，台湾的发展在于统一，台湾的前途更在于统一。曼德勒侨胞坚决支持中国政府有关声明，将继续为促进祖国统一大业贡献力量。

中国驻曼德勒总领事陈辰阐述了台湾问题的历史经纬、一个中国原则的核心要义和中国政府在佩洛西窜台问题上的严正立场，高度赞赏缅甸历届政府坚定奉行一个中国政策，充分肯定缅北广大侨胞长期以来支持祖籍国和平统一、旗帜鲜明反对“台独”，提醒缅北华侨华人警惕“台独”分子认贼作父勾连外部势力，觊觎缅北从事分裂祖国和损害民族利益的企图。他号召缅北侨胞团结一心同仇敌忾，共同反对外部干扰挑衅，抵制“台独”势力数典忘祖的卑劣行径，坚决捍卫全体中华儿女共同利益，为早日实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴发出“缅北声音”、贡献“缅北力量”。

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