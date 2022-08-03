新华社北京8月3日电（记者成欣）外交部发言人华春莹3日在例行记者会上说，中方对日本政府单方面决定向海洋排放福岛核事故污染水表示严重关切和坚决反对，再次敦促日方切实履行应尽的国际义务，与利益攸关方和有关国际机构充分协商，以科学、公开、透明、安全的方式寻找核污染水的妥善处置办法，“在此之前，日方不得擅自启动核污染水排海”。

有记者问：据报道，关于福岛核电站核污染水处置问题，日本首相岸田文雄在《不扩散核武器条约》第十次审议大会一般性辩论中发言称，日本将与包括国际原子能机构在内的国际社会密切合作，继续根据国内和国际安全标准，以透明方式推进其努力。中方对此有何评论？

华春莹说，中方已多次表明在这一问题上的立场。“我们对日本政府单方面决定向海洋排放福岛核事故污染水表示严重关切和坚决反对。中方代表团在《不扩散核武器条约》第十次审议大会上也再次阐明了上述立场。”

华春莹说，自去年4月日本政府作出有关错误决定以来，国际社会以及日本国内民众的质疑和反对一直没有停止。国际社会普遍关切向海洋排放核污染水可能给太平洋沿岸国家造成的海洋环境、公众健康等影响，并就核污染水排海方案的正当性、日方数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等提出很多疑问。国际原子能机构已两次派技术工作组赴日实地考察评估，迄未就日方的排海方案得出结论性意见，同时还提出了诸多澄清要求和改进建议。日方这种置各方关切于不顾、一意孤行推进排海计划的做法极其不负责任。

“中方再次敦促日方认真回应各国及本国民众的正当关切，切实履行应尽的国际义务，与利益攸关方和有关国际机构充分协商，以科学、公开、透明、安全的方式寻找核污染水的妥善处置办法。在此之前，日方不得擅自启动核污染水排海。”华春莹说。

(责编：白宇、杨光宇)