人民网堪培拉8月3日电 （记者陈效卫）据中国驻斐济使馆3日消息，当天上午，斐济中国和平统一促进会发布声明强烈谴责美国国会众议长佩洛西窜访台湾，全文如下：

斐济中国和平统一促进会强烈遣责美国国会众议长佩洛西不顾中方坚决反对，窜访中国台湾地区！此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际关系基本准则。美方在台湾问题上背信弃义，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产。美国一些政客只顾一己之私，公然在台湾问题上玩火自焚，不顾中国人民的感情，竟敢与14亿多中国人民为敌，相信决不会有好下场！

自古以来，台湾就是中国领土不可分割的一部分。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，得到世界上绝对多数国家和领导人的认同，是国际关系基本准则和普遍共识。中国统一是全球炎黄子孙的共同愿望，海内外中华儿女坚决反对一切分裂中国的图谋和行径，坚决反对任何外部势力干涉中国和平统一进程。

我们斐济华侨华人强烈谴责佩洛西干涉中国内政、挑战全中国人民的无耻行为！坚定支持中国政府维护国家主权、捍卫领土完整的决心意志和行动！

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