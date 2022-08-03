人民网堪培拉8月3日电 （记者陈效卫）澳大利亚首都地区中国和平统一促进会3日发布严正声明，强烈反对、谴责美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区。

声明说，8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方严正警告和坚决反对，执意窜访中国台湾地区。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，激起中国人民强烈愤慨，引发国际社会普遍反对，更向“台独”分裂势力发出严重错误信号。对此恶劣行径，澳大利亚首都地区中国和平统一促进会坚决反对，并予以强烈谴责。

声明表示，美国各届政府多次明确表态不支持“台独”，但说一套做一套，不断歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，企图越红线、搞突破，不择手段打“台湾牌”。这次佩洛西窜访台湾更是为“台独”分裂活动撑腰打气。美方必须为自己的错误付出代价，必将承受中国政府有力回击和坚决反制。美方应该立即纠正错误，采取切实措施消除佩洛西窜台恶劣影响。

声明强调，台湾问题是中国的内政，更事关中国主权和领土完整，中国政府和人民绝不会做任何妥协和退让。《反分裂国家法》对坚持一个中国原则、遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾等重大问题都已作出明确规定。美方不论以什么方式企图操弄台湾问题、支持纵容“台独”，只会竹篮打水一场空；幻想打“台湾牌”炮制政治遗产，只会在历史上留下更多美国粗暴干涉别国内政的丑陋记录。台湾问题是因当年国家弱乱而产生，今后必将随着民族复兴而终结，任何阻挠中国完全统一和民族伟大复兴的企图注定失败。祖国必须统一，也必然统一，佩洛西之流的无耻挑衅终将自食恶果。

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