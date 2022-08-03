新华社联合国8月2日电 《不扩散核武器条约》第十次审议大会8月1日在纽约联合国总部开幕。外交部军控司司长傅聪率中国代表团与会，于2日在大会一般性辩论中发言，全面阐述中国维护以条约为基石的国际核裁军与核不扩散体系的立场。

傅聪表示，当前，世界百年变局和世纪疫情交织叠加，全球战略安全环境不断恶化，军备竞赛与军事冲突风险加剧，以《不扩散核武器条约》为基石的国际防扩散体系受到严重冲击，甚至面临冷战结束以来最严峻的新挑战。中方主张以本次审议大会为契机，平衡推进核裁军、核不扩散与和平利用核能三大条约支柱，推动条约在服务和平与发展方面焕发新的生机。为此，中方提出以下三大主张。

一是坚持共同安全理念，推进国际核裁军进程。核裁军应遵循“维护全球战略稳定”和“各国安全不受减损”原则。拥有最大核武库的国家应该履行特殊、优先责任，以可核查、不可逆和具有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武库。核武器国家应合作减少核风险。

二是坚持政治解决方向，应对核不扩散挑战。各方要坚持通过外交谈判推动伊朗核问题全面协议早日重返正轨，美国应彻底解除对伊非法制裁和对第三方的“长臂管辖”，伊朗在此基础上恢复履行核领域的承诺。要坚决反对在防扩散领域搞“双重标准”。美国、英国、澳大利亚开展核潜艇合作，构成严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。此次审议大会应深入讨论其各方面影响，坚定维护国际核不扩散体系。要坚持按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，推进朝鲜半岛建立和平机制及实现半岛无核化进程。“核共享”安排违反《不扩散核武器条约》规定，加剧核扩散与核冲突风险。美国应撤回部署在欧洲的核武器，不在其他地区部署核武器。任何在亚太地区复制“核共享”模式的企图，都将损害地区的战略平衡与稳定，必将遭到地区国家的坚决反对，以及必要时的严厉反制。

三是坚持共同发展初心，促进和平利用核能。国际社会应支持国际原子能机构发挥中心作用，加大对发展中国家的资金和技术援助，充分释放核能与核技术潜力。防扩散与和平利用必须得到平衡处理。一些国家打着防扩散旗号，以意识形态划线，泛化国家安全概念，滥用多边出口控制机制，这种做法必须坚决摒弃。核能和平利用不能以牺牲自然环境和人类健康为代价。日本政府应认真回应周边邻国与国际社会对福岛核污染水处置问题的正当关切，同利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法。

《不扩散核武器条约》1970年生效，生效后每５年召开一次审议大会，审议核裁军、核不扩散、和平利用核能领域履约情况，规划下步核领域全球治理议程。本次审议大会原定2020年举行，但因新冠疫情推迟至今，将持续至8月26日。

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