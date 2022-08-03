人民网布鲁塞尔8月3日电 （记者张朋辉）比利时中国和平统一促进会3日发布严正声明，强烈反对、谴责佩洛西窜访中国台湾地区。

声明说，8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，公然串访中国台湾地区，这是赤裸裸地挑衅一个中国原则，严重侵犯中国主权和领土完整，严重冲击中美关系政治基础，破坏中美三个联合公报精神，已激起全球华侨华人的强烈愤慨，引起国际社会的普遍反对。佩洛西已沦为中美关系的麻烦制造者，已成为台海和平和地区稳定的最大破坏者。对美国的霸权行径，蓄意制造台海紧张局势，公然支持台独分裂势力，我们表示最强烈的反对和谴责。

声明表示，美国总统拜登一方面对中国承诺“四不一无意”，同时美国又以实际行动公然支持台独分裂势力，侵犯中国主权和领土完整，企图把台湾从中国永久分裂出去。台湾是中国不可分割的一部分，历史脉络清清楚楚，一个中国原则已成为国际关系基本准则，是全世界各国的普遍共识。台湾问题完全是中国内政，美国逆历史潮流而动，背道而驰，以台制华，妄图破坏中国的发展振兴，破坏中国的和平崛起，必定是徒劳的，最后只能是以失败而告终。14亿中国人民为维护中国统一的坚定意志和决心坚如盘石，实现中国统一的步伐是任何势力无法阻挡的。我们警告美国，停止插手台湾事务干涉中国内政，以实际行动恪守一个中国原则，不要在错误的道路上越走越远。

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