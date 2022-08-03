中国驻韩国大使邢海明3日出席清华大学韩国校友会第五届清华论坛。中国驻韩国大使馆供图

人民网首尔8月3日电 （记者马菲）中国驻韩国大使邢海明3日出席清华大学韩国校友会第五届清华论坛时，就美国国会众议长佩洛西窜访台湾阐明严正立场。

邢海明表示，昨晚，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

邢海明强调，台湾问题纯属中国内政，也是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题。1971年联大第2758号决议明确表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1979年，美方在《中美建交公报》中也明确承诺，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。但佩洛西窜访中国台湾地区的行径再次印证了美国“说一套做一套”的丑恶嘴脸和险恶用心，这是十分危险的玩火行动，玩火者必自焚。

邢海明指出，佩洛西窜访台湾触犯了中方底线，中方决不答应，将采取一切必要措施，坚决捍卫主权和领土完整，由此产生的一切后果，必须由美方和“台独”分裂势力负责。“民意不可违，大势不可逆”，任何人企图操弄台湾问题捞取政治资本，只会“竹篮打水一场空”，幻想打“台湾牌”炮制政治遗产，终将被钉在历史的耻辱柱上。

邢海明表示，我们希望韩方认清台湾问题的高度敏感性，认清佩洛西访台的错误本质和严重危害，继续恪守两国建交时对一个中国原则的承诺，在涉台问题上支持中方立场，以维护中韩双边关系健康稳定发展。今年是中韩建交30周年，希望双方本着建交初心，共同努力，夯实根基，推动中韩睦邻友好和战略合作伙伴关系面向未来，行稳致远。

韩国留华校友总会会长朴钉国会议员、清华大学韩国校友会会长朴胜赞、韩国前驻华大使权丙铉、清华大学校务委员会副主任、清华校友总会副会长史宗恺等两国近百名嘉宾线上线下共同出席。

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