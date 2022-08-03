新华社金边8月3日电 当地时间2022年8月3日，国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间会见希腊外长登迪亚斯。

王毅说，建交50年来，中希关系走过了不平凡历程。作为互尊互信的朋友、合作共赢的伙伴，两国共同展现文明古国的责任担当，推动中希全面战略伙伴关系不断走深走实，为构建人类命运共同体作出贡献。希望双方继续增进战略互信，支持彼此的正当诉求，夯实两国关系的政治基础，共创中希关系更加美好的下一个50年。

王毅表示，中希都主张维护联合国宪章的宗旨和原则，维护基于国际法的国际秩序，践行真正的多边主义，中方愿同希方一道，推动不同文明间相互欣赏、互学互鉴、共同进步，为世界和平发展贡献“中希”智慧和力量。中方赞赏希腊客观友善看待中国的发展振兴，在国际事务中主持公道，希望希腊继续为推动中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。

登迪亚斯表示，希中两国相互尊重、相互理解，成功建立全面战略伙伴关系，各领域务实合作持续推进。希腊高度重视中国在国际事务中的重要影响，高度评价中国为全球经济复苏和人类文明作出积极贡献，看好中国发展带来的巨大机遇，感谢中方在希腊困难时期给予坚定支持。高兴看到在双方共同努力下，比雷埃夫斯港建设取得巨大成功，助力希腊打造欧洲的最大港口。愿持续深化双方互利合作，扩大对华出口，欢迎中国企业继续赴希投资。希腊将继续积极致力于促进欧中关系健康稳定发展。

王毅表示，中方愿同希方推进两国三年合作计划，拓展交通运输、能源、通信、金融、绿色和数字经济等领域合作，推进比港等共建“一带一路”标志性项目建设，筹建好中希文明互鉴研究中心，打造高水平文明合作成果，有序增加更多两国直航航线航班，为双方人员往来和旅游合作提供更大便利。我们愿分享发展和市场机遇，支持鼓励中国企业赴希投资，希望希方提供良好营商环境。

王毅阐述了中方在台湾问题上的坚定立场。登迪亚斯表示，在捍卫主权和领土完整、维护国际秩序方面，希中有着共同语言。希腊将继续坚定奉行一个中国政策，不会有别的选择。

(责编：白宇、杨光宇)