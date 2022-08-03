人民网北京8月3日电 （记者张远南）8月3日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。

有记者提问，昨晚，美国众议长佩洛西已经抵台访问。中方此前称美方必将为此付出代价。请问中方下一步将采取什么反制措施？

外交部发言人华春莹：佩洛西众议长不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中国外交部、全国人大、全国政协、中央台办、国防部昨晚第一时间发表声明或谈话予以谴责，外交部副部长谢锋第一时间召见美驻华大使伯恩斯、中国驻美大使秦刚第一时间向美白宫国安会和国务院分别提出严正交涉。今天早上，王毅国务委员兼外长也就此发表了谈话。

中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果由美方和“台独”分裂势力负责。我们说到做到。至于具体反制措施，我可以告诉你的是，该有的都会有，有关措施将是坚决、有力、有效，美方和“台独”势力会持续感受到的。

我还想强调的是，回望每一次美方主动对中方挑起的挑衅，无不自取其辱、自食其果。最新的例子就是佩洛西等曾煽动香港黑暴势力，鼓吹所谓“美丽风景线”，但恰恰加速了香港由乱及治、由治及兴，使东方明珠重新焕发出光彩。这次也不例外，佩洛西之流企图同“台独”势力勾连以台制华，侵犯中国主权和领土完整，是螳臂当道，不可能阻挡，只会加速中国统一历史进程。

正如王毅国务委员兼外长指出的，美方在台湾问题上背信弃义，公然玩火，与14亿中国人民为敌，决不会有好下场。

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