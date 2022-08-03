新华社华盛顿8月2日电（记者孙丁、徐剑梅）美国一出政治闹剧再升级。过去4个月来，得克萨斯州和亚利桑那州陆续用近200辆大巴把超过4000名非法移民“甩”到首都华盛顿。近日，这批“运人大巴”加大力度、加快速度。华盛顿市政府日前不得不致信联邦政府，要求派遣国民警卫队来应对这场“人道主义危机”。如此闹剧，暴露的依旧是共和、民主两党党争激烈的丑态，折射出的是美式治理之乱。

一出闹剧 一样丑态

发起“运人”行动的得克萨斯州长格雷格·阿博特和亚利桑那州长道格·杜西都是共和党人，与民主党籍总统拜登的联邦政府在移民政策上分歧明显。

“我们把这些人运送到美国首都去，让拜登政府可以更快速地解决他们的需求，毕竟是拜登政府导致这些人跨境进入美国的。”阿博特说，毫不掩饰讽刺挖苦的语气。

阿博特办公室一名发言人说，由于拜登政府的政策，得州“被成千上万的非法移民淹没”，现在也让华盛顿感受一下得州人每天都不得不面对的难题。

对此，华盛顿市长缪里尔·鲍泽反唇相讥，指责阿博特和杜西这种“政治小动作”是给联邦政府“添堵”。华盛顿市政府说，华盛顿及周边地区处理能力接近极限，希望联邦政府提供援助，包括每天派遣150名国民警卫队人员协助。

这张2021年9月19日从美墨边境墨西哥科阿韦拉州阿库尼亚城一侧拍摄的照片显示，购买物资的非法移民在里奥格兰德河上往返。新华社发

归根结底，移民政策是美国两党缠斗的重点之一，在今年中期选举的竞选政治周期内就更是如此。举例来说，特朗普政府曾推出名为“42条”的政策，以防疫为由授权边境执法人员快速驱逐越境移民。拜登上台后一直寻求终止这项政策。美国两党之间围绕此事博弈加剧。白宫方面承认美国移民系统存在问题，但把矛头直指阿博特利用移民问题制造“政治噱头”。

但问题是，闹剧的演出成本可不便宜。公开记录显示，将非法移民从得州送至华盛顿的成本人均超过1400美元。

惨剧频发 只顾对骂

近年来，与边境移民问题相关的人道主义危机在美国频繁上演。

6月27日，美国执法人员在得州圣安东尼奥市一辆遭遗弃大货车的车厢内发现数十具非法移民遗体，另有多人送医后不治，共计50余人死亡。这是美国近年来最严重的边境人口走私致死事件，被当地官员形容为一起“人间惨剧”。但惨剧发生当日，包括阿博特在内的两党人士竟然忙着互相指责。

美国一些评论人士说，两党政治争斗使边境成为“昂贵的竞选道具”，非法移民沦为“政治棋子”。正如美国专栏作家胡利奥·里卡多·瓦雷拉所言，美国移民问题因政治目的而被操纵。

6月27日，应急人员在美国得克萨斯州圣安东尼奥移民死亡事件现场工作。新华社发（尼克·瓦格纳摄）

除了发生在北上途中的移民悲剧，美国政府对待移民的暴力执法、超期羁押、虐待等现象长期存在，频出丑闻，引发争议。

数据显示，2021年，美国执法部门在美墨边境逮捕非法移民约170万人次，包括14.5万名儿童。美国上届政府强制施行的“骨肉分离”政策，导致超过2800名移民儿童被迫与父母分离。有关羁押设施内部管理混乱，侵犯人权现象屡屡发生。近几年，在美国被羁押的26.6万名移民儿童中，2.5万人的羁押时间超过100天。去年9月，美边境警察骑马挥鞭粗暴驱赶海地难民，遭到广泛谴责。（剪辑：沈浩洋；编辑：鲁豫、孙浩）

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