人民网北京8月3日电 8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，上演了一出“彻头彻尾的闹剧”。对此，海外网友在自己的社交账号上发帖对佩洛西的做法表达了质疑和批评。

“我认为你的台湾之行是不必要的大冒险，对美国没有任何好处。这是你的严重错误判断，对你的政党影响很差。”

“你没有与美国人站在同一边真是太糟糕了。”

“民主？只要他们对你有用，你甚至愿意支持独裁者。”

“在寻找一些新的投资吗？我们知道你除了钱，不关心任何事。”

“真是个笑话，你真可悲。”

“你是个罪犯，我们不需要你回来了。”

“台湾是中国的。联合国这样说，美国和中国在三个不同的联合公报中都这样说过。这被称为一个中国政策，而佩洛西已经彻头彻尾地违背了它。”

“随着乌克兰战争进行，经济衰退迫在眉睫，商品价格达到新高，全球供应链仍在疫情影响下遭受损失，为什么你会觉得挑衅中国是个好主意？这真是太糟糕了，也完全没必要。”

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