人民网北京8月3日电 美国国会众议长佩洛西2日窜访中国台湾地区。多国政府、国际机构发声表示强烈谴责，重申坚定奉行一个中国原则，坚决支持中方维护国家主权和领土完整。

联合国重申一个中国原则

联合国秘书长发言人杜加里克2日在回答记者有关美国国会众议院议长佩洛西窜访台湾一事时表示，联合国在这个问题上的政策，遵循1971年联合国大会关于一个中国的第2758号决议。决议提到，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一。

俄外交部声明：台湾问题纯属中国内政

俄罗斯外交部2日发表声明表示，俄罗斯视佩洛西窜访台湾为公然挑衅。台湾问题纯属中国内政，中方有权在台湾问题上采取必要措施，维护国家主权和领土完整。俄罗斯外交部表示，俄方原则立场是一贯的，即世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也向媒体表示，俄罗斯在台湾问题上同中国保持团结一致。俄方尊重中国的主权和领土完整。

伊朗外交部发言人谴责美方干涉中国内政

伊朗外交部发言人卡纳尼2日表示，尊重各国的主权是《联合国宪章》的基本原则之一，他警告美国作为联合国的一员，不要做出任何损害他国主权和领土完整的行为。卡纳尼表示，伊朗坚持一个中国原则。近期美国官员干涉中国内政和严重侵犯中国主权和领土完整的行为，是美国对全球不同地区和国家实施干预的又一个例子，这种行为只会导致局势紧张和争端加剧。

叙利亚外交部声明称完全支持中方立场

叙利亚外交部发表公开声明，强烈谴责佩洛西窜访中国台湾地区。声明说，这是与国际法不相符的敌对行径，也是美国持续在亚太和世界其他地区制造紧张局势的不负责任行径，严重威胁世界和平与安宁，并为本已敏感脆弱的全球局势增添动荡不安。

叙利亚重申将全力支持中方反对外部势力干涉内政。叙利亚坚持一个中国原则，完全支持中方反对佩洛西窜访台湾的立场，支持中方为捍卫国家主权和领土完整采取一切措施和行动。

巴勒斯坦重申支持一个中国原则

巴勒斯坦2日重申其一贯支持中华人民共和国主权和领土完整，充分尊重一个中国原则。巴勒斯坦呼吁停止任何违背一个中国原则的行动，同时肯定中国捍卫其主权、安全和发展利益的权利。

尼加拉瓜外交部强烈谴责佩洛西窜访台湾

尼加拉瓜外交部长蒙卡达发表声明表示，尼加拉瓜政府强烈谴责美国众议长佩洛西窜访中国台湾地区。声明指出，实现祖国完整统一是中华民族全体人民的共同愿望和责任，人民意志不可挑战，时代潮流不可逆转。尼加拉瓜政府完全支持中国政府和人民在台湾问题上的立场和表态，支持中方坚定不移地捍卫国家主权和领土完整。声明强调，任何国家、力量和个人都不应低估中国政府和人民捍卫主权和领土完整的坚定决心和能力。

巴基斯坦外交部：对不断演变的台海局势深表关切

巴基斯坦外交部发言人办公室表示，巴基斯坦重申坚定奉行一个中国政策，坚决支持中方维护国家主权和领土完整。巴方对不断演变的台海局势深表关切，认为佩洛西窜访台湾将对地区和平稳定造成严重影响。

巴方坚信，国与国发展关系应基于相互尊重和不干涉内政原则，并依据《联合国宪章》精神、国际法及双边协定和平解决问题。

古巴外交部：重申对一个中国原则毫无保留的支持

古巴外交部发表声明，坚决反对损害中国主权和领土完整的行径，谴责干涉中国内政，强调美国及其盟友在台海实施挑衅性政策，增加在台湾海峡军事存在，推进对台军事联系和军售，破坏地区及国际和平与安全，导致台海周边局势紧张加剧。美台所谓官方交往或高层访问实系新的挑衅行为，旨在蓄意制造额外风险。

声明还指出，古巴重申无条件支持一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。1971年10月25日通过的联大第2758号决议承认中华人民共和国政府是中国人民真正和唯一的合法代表。目前，中华人民共和国政府在一个中国原则基础上同181个国家建立外交关系。《联合国宪章》宗旨原则和国际法必须得到严格遵守，不容选择性执行或搞双重标准。中国是维护国际稳定、平衡的关键力量，是发展中国家不附加任何政治条件的合作伙伴。

委内瑞拉外交部：佩洛西窜访台湾系对中国主权和领土完整的挑衅和威胁

委内瑞拉外交部官方推特3日发推表示，佩洛西窜访台湾系对中国主权和领土完整的挑衅和威胁。委方始终坚持一个中国原则，坚定支持中方捍卫国家主权独立和领土完整。

阿盟秘书处：坚定奉行一个中国原则

阿拉伯国家联盟首席助理秘书长兼秘书长办公室主任扎齐在阿盟官网发表声明表示，应遵守一个中国原则，反对违反联合国有关决议、破坏地区和平与稳定的行为。阿盟支持中国主权及领土完整，坚定奉行一个中国原则。

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