人民网北京8月3日电 当地时间8月2日，古巴共和国外交部发布声明，重申无限支持一个中国原则。

外交部声明

哈瓦那，2022 年 8 月 2 日 - 古巴共和国外交部坚决反对损害中华人民共和国主权和领土完整的行为，谴责干涉中国内政行径，并强调其对紧张局势加剧和由于美国及其盟国在台湾海峡频繁军事出现及侵略性政策和有系统售卖军火等破坏地区及国际和平与安全的行动，直接导致台湾周边局势恶化的担忧。

伪装成官方联系或高层访问的新挑衅故意制造了额外危险。

古巴重申无限支持一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。

联合国大会于1971年10月25日通过的第2758号决议承认中华人民共和国政府是中国人民真正和唯一的合法代表。目前，在承认一个中国原则的基础上，与181个国家建立了外交关系。

《联合国宪章》和国际法的宗旨和原则必须严格遵守，不得有选择性或双重标准。

中国作为稳定和国际平衡因素的关键角色以及在没有政治条件的情况下与发展中国家合作的重要性不容忽视。

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