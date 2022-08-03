新华社华盛顿8月2日电 多国科研人员1日联合在美国《国家科学院学报》杂志上发表观点文章表示，目前专家们忽视了气候变化可能带来的最糟糕的灾难性情景，而对灾难性气候情况的关注有望促使预防和预警系统的建立。

据美联社报道，来自全球的11位科研人员在文章中呼吁联合国政府间气候变化专门委员会就“灾难性气候变化”出具一份专门的科学报告，以“吸引（大家）关注陷入最糟糕状况的可能性有多大”。

报道说，这并不是说最坏的情况一定会发生，问题在于没人知道出现这种最坏情况的可能性有多大。文章作者指出，良好的风险分析会考虑最可能发生的事情以及最坏的情况。

文章作者之一、英国埃克塞特大学学者蒂姆·伦顿说，主流的气候科学更多聚焦于最有可能发生的情况，但对“事情、风险和大风险”极端恶化的过程重视不够。

报道说，当全球科学组织关注气候变化时，他们往往只关注世界上发生的事情：极端天气、温度升高、冰盖融化、海平面上升以及动植物灭绝。但文章作者表示，这没有充分考虑这些因素如何在人类社会中产生影响，并与诸如战争、饥饿和疾病等现有问题相互作用。

文章主要作者、英国剑桥大学学者卢克·肯普表示，即便人类只有1%的可能会面临全球性灾难，那这个1%的可能性还是太高了。肯普说，灾难性的气候场景“似乎足以引人注意”，并可能促使预防和预警系统的建立。

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