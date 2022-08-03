中央红军长征胜利纪念碑。肖翊摄

人民网延安8月3日电 （记者管璇悦、马原）盛夏，延安吴起胜利山绿意盎然，中央红军长征胜利纪念园在苍翠草木的掩映中格外雄壮。

“八川两涧两大山区”，中央红军长征胜利的落脚点吴起，属于典型的黄土高原梁状丘陵沟壑区。正是在这，飘扬着全国退耕还林的一面旗帜。

俯瞰吴起县。肖翊摄

“山是和尚头、沟是千丘丘、三年两头旱、十种九难收”“下一场大雨脱一层皮，发一回山水满沟泥”，20多年前，吴起县黄沙漫天，水土流失严重，恶劣的生态环境让这里的人们生活在贫穷落后的困境之中。

1998年，吴起县积极响应党中央“再造一个山川秀美的西北地区”的伟大号召，实行封山禁牧、大力发展舍饲养羊，确立了以“封山退耕、植树种草、舍饲养羊、林牧主导、强农富民”为基本内涵，以建设“集约高效型农业、保护效益型林业、商品致富型畜牧业”为结构特征的生态型特色农业发展战略。

肖翊摄

20多年间，吴起人民传承红色精神，实施了史无前例的退耕还林工程。坚持退得下、还得上、封得住、能致富、不反弹的工作举措，截至2021年底全县共完成退耕面积245万亩，累计兑现补助资金23.55亿元，有22876户105426人享受政策，户均领取补助资金10.3万元，人均领取补助资金2.2万元。是全国退耕还林实施县中封得最早、退得最快、面积最大、群众得到实惠最多的县份。

以南沟村为例，近年来，村里积极打造山水度假村，将园林绿化、种苗生产和乡村旅游融合，群众人均增收1200多元，走上了生态第一、多业并举、良性发展的乡村振兴之路。

绿水青山就是金山银山。党的十八大以来，吴起人民秉承绿色发展理念，从转变发展方式到优化经济结构，从调整产业布局到保障改善民生，践行新时代生态文明的新实践，在黄土高原上走出了一条绿色发展之路。

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